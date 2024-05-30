به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان داوطلب شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از تکمیل فرآیند ثبت نام در انتخابات در جمع خبرنگاران، گفت: خدا را شاکر هستیم که توفیق داشتیم در محل وزارت کشور برای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کنیم. نام دولتی که می‌خواهم با آن بیایم، «دولت مردم سالار با شعار صداقت با مردم» است. باید با مردم صادق باشیم.

وی افزود: در همین جا نیز بنده یاد و خاطره شهدای سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان را گرامی می‌دارم.

این داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: برنامه من لغو کامل تحریم‌ها و برقراری ارتباط با همه دنیا به جز رژیم صهیونیستی، بر اساس اصل حکمت عزت و مصلحت است.

وی افزود: سومین برنامه راهبردی ثبات و تقویت ارزش پول ملی با استقلال بانک است. چهارمین نیز فساد زدایی از ارکان حکومت با شفافیت کامل است و در نهایت پنجمین برنامه حاکمیت قانون با دفاع از حقوق شهروندان است.

کواکبیان گفت: در مورد برنامه‌های اقتصادی دوستان عرض بنده این است که ما کمترین رشد را در بین کشورهای منطقه داریم و علی رغم اینکه ما بعد از پیروزی انقلاب بالای هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات داشتیم ولی متأسفانه شاخص‌های اقتصادی ما در سطح بین‌الملل و حتی ۱۵ کشور همسایه بسیار ناچیز است. بنده ۱۵ برنامه اقتصادی دارم.