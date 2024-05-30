به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته (چهارشنبه) مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران برای «تعیین داوطلب» این نهاد سیاسی جهت ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری، جلسهای مهم برگزار کرد اما این جلسه ۵ ساعته به نتیجهای نرسید. با این حال جبهه اصلاحات ایران سند راهبرد حضور خود در انتخابات ریاستجمهوری را منتشر کرد که در ادامه بخشی از متن آن را میخوانید.
در بخش ابتدایی این سند آمده است: حادثه تأسف بار جان باختن رییسجمهور کشور در سانحه سقوط بالگرد و اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری ظرف مهلت قانونی ۵۰ روزه، آحاد مردم، نهادهای مدنی و جریانات سیاسی به ویژه جبهه اصلاحات ایران را در معرض تصمیمی فوری و اضطراری قرار داده است.
این سند در ادامه میافزاید: در منطق اصلاحات، هرگونه تغییری در وضعیت کشور باید همراه با کنشگری سیاسی و مدنی نهایتاً از رهگذر انتخاباتی دموکراتیک برآید. نیازی به تأکید نیست امکان حضور نامزدهایی که صلاحیت نمایندگی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی از جمله اقوام، مذاهب، زنان و نیز گرایشهای مختلف سیاسی را داشته باشند، اطمینان از نقش و اثر نتیجه انتخابات در چگونگی اداره کشور و تغییر رویههای جاری که طبعاً به اقبال جامعه به صندوقهای رأی خواهد انجامید، از مهمترین ویژگیها و لوازم یک انتخابات دموکراتیک است.
این سند همچنین مدعی میشود: در عین حال توجه به این حقیقت ضروری است که به رغم محدودشدن دایره اختیارات ریاستجمهوری و قوه مجریه طی دو دهه اخیر و نیز موانع و محدودیتهای موجود برای یک حکمرانی مطلوب، نهاد دولت به مثابه نهاد ادارهکننده امور کشور، همچنان از ظرفیتها و توانمندیهای مؤثر و قابل توجهی در کاهش مشکلات کشور برخوردار است و نقش یک دولت کارآمد و توانمند در اداره امور به ویژه کاهش مشکلات معیشتی جامعه غیر قابل انکار است.
سند مذکور تاکید میکند: انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری اکنون جامعه ایران را در موقعیتی قرار داده است که در صورت فراهمبودن شرایط یک انتخابات رقابتی میتواند به رویکرد و مسیری که همچنان میتوانست پنج سال دیگر ادامه یابد و برحجم و شدت مشکلات و معضلات کنونی بیفزاید، پایان بخشد. بدون اینکه دچار سادهاندیشی شویم به نظر میرسد بهرغم همه محدودیتها و موانع، در صورت برگزاری چنین انتخاباتی میتوان از فرصت پدید آمده بهره برد و با انتخاب مجموعهای از مدیران با تجربه، توانمند، توسعهگرا و آشنا به دنیای امروز، گامی مهم در جهت کاهش مشکلات کشور و به سوی آیندهای بهتر برداشت.
در بخش دیگری از این سند آمده است: بنابراین میتوان امیدوار بود نتیجه انتخابات پیشروی ریاستجمهوری که حداقل برای ۴سال و عرفا برای مدت ۸ سال تکلیف قوه مجریه و جایگاه نفر دوم سلسله مراتب قدرت را روشن میکند، در صورت رقابتی و مشارکتجویانهبودن، بتواند در تحقق تعامل عزتمندانه با دنیا، کاهش تحریمهای ظالمانه، بهبودی وضعیت اقتصادی و معیشتی ایرانیان و منافع ملی تأثیر به سزایی داشته باشد.
با توجه به نکات فوق جبهه اصلاحات ایران ضمن نظر داشت شرایط نگران کننده کشور و با تاکید بر راهبرد اعلامی خود در انتخابات ١٤٠٢ تصمیم گرفته است:
۱- با استفاده از فرصت پدید آمده و به منظور بهبود وضعیت کشور به صورت مشروط در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو مشارکت کند.
٢- این مشارکت با معرفی نامزد یا نامزدهای اختصاصی انجام میپذیرد.
۳- نامزد یا نامزدهای اختصاصی جبهه اصلاحات از میان شخصیتهای متعهد به نمایندگی از مواضع و دیدگاههای اصلاحطلبان انتخاب میشوند
٤- بر اساس آییننامه جبهه اصلاحات ایران نامزد یا نامزدهای جبهه در فرایندی دموکراتیک و با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی جبهه تعیین خواهند شد.
٥- اسامی نامزد یا نامزدهای جبهه اصلاحات پیش از پایان بررسی صلاحیتها طی بیانیهای به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
٦- مشارکت جبهه در انتخابات منوط به تأیید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود.
٧- در صورت تأیید صلاحیت بیش از یکی از نامزدها، مجمع عمومی جبهه نسبت به معرفی نامزد نهایی خود تصمیم خواهد گرفت.
٨- نامزدهایی که تمایل به کسب پشتیبانی جبهه اصلاحات ایران دارند باید آن را به جبهه اعلام کنند. در صورت کسب رأی مطابق آییننامه جبهه اصلاحات ایران، این نامزدها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
٩- پس از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه مشارکت جبهه اصلاحات ایران در این انتخابات به منظور حفظ انسجام جبهه و نیز به موجب تبصره یک ماده شش آیین نامه داخلی، همه اعضای حقوقی و حقیقی ملزم به رعایت این تصمیم هستند.
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