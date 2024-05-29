به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، این رویداد نشان دهنده نقش شبکه های اجتماعی در حمایت از مردم فلسطین است.

در این تصویر چادرهای پناهجویان به شکلی قرار گرفته که عبارت تمام نگاه ها به رفح (All eyes on Rafah) را نشان می دهند. رفح منطقه ای در جنوب غزه مملو از چادرهای پناهجویان است. مقامات محلی اعلام کردند پس از حمله رژیم صهیونیستی در روز یک شنبه، حداقل ۴۵ نفر در این منطقه کشته شده اند.

این عکس به طور کلی در استورهای اینستاگرام افراد مختلف از اینفلوئنسرها گرفته تا ورزشکاران، افراد مشهور و سایر کاربران ۳۷ میلیون بار به اشتراک گذاشته شد.

اینستاگرام در ماه های اخیر به یک خروجی حیاتی برای خبرنگاران فلسطینی و حامیان این مردم تبدیل شده است. این درحالی است که متا، مالک اینستاگرام سعی دارد گسترش محتوای سیاسی در پلتفرم را محدود کند.

در حالیکه این تصویر به سرعت فراگیر شد، ویدئوهایی از رفح که توسط خبرنگاران فلسطینی منتشر شده، در این شبکه اجتماعی محدود شده و در برخی موارد حذف شده اند.

تصویر تمام نگاه ها به رفح هیچ گونه خشونتی را نشان نمی دهد.