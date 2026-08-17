تأمین ۷۸ هکتار زمین برای توسعه مسکن روستایی در استان سمنان

حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین زمین در مناطق روستایی استان سمنان اظهار کرد: تأمین زمین مناسب یکی از الزامات اصلی اجرای برنامههای توسعه مسکن روستایی و فراهم کردن زمینه خانهدار شدن روستائیان است و در این راستا بنیاد مسکن با همکاری دستگاههای متولی، فرآیند شناسایی، تملک و انتقال اسناد اراضی ملی را دنبال میکند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طی دو سال اخیر بالغ بر ۷۸ هکتار از اراضی ملی واقع در روستاهای استان سمنان برای تأمین زمین مورد نیاز طرحهای مسکن روستایی تملک شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با بیان اینکه بخشی از فرآیند قانونی این اراضی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شده است، افزود: تاکنون اسناد مالکیت ۴۰ هکتار از این اراضی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان منتقل شده است.
همتی گفت: این اراضی در روستاهای محمدآباد و طاق شهرستان دامغان، روستای کندو در شهرستان سمنان و روستای محمدآباد شهرستان میامی قرار دارند و انتقال اسناد آنها با همکاری و هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شده است.
وی تأمین زمین برای احداث مسکن روستایی را یکی از محورهای مهم فعالیت بنیاد مسکن دانست و بیان کرد: فراهم شدن زمین مناسب میتواند روند اجرای طرحهای مسکن در روستاها را تسهیل کرده و زمینه مشارکت بیشتر روستائیان در ساخت واحدهای مسکونی را فراهم کند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با اشاره به اهمیت توسعه مسکن در روستاها اظهار کرد: اجرای طرحهای مسکن روستایی علاوه بر پاسخگویی به نیاز مسکن خانوارهای روستایی، میتواند در تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و حتی فراهم شدن زمینه مهاجرت معکوس مؤثر باشد.
همتی افزود: سیاست بنیاد مسکن در تأمین زمین، توجه به ظرفیتهای موجود در روستاها و استفاده از اراضی مناسب برای توسعه سکونتگاههای روستایی است تا در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط، امکان اجرای طرحهای مسکن و خدمات مورد نیاز روستائیان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: انتقال اسناد اراضی ملی به بنیاد مسکن پس از طی مراحل قانونی و با همکاری دستگاههای ذیربط انجام میشود و ادامه این روند میتواند بخشی از نیازهای زمین برای اجرای طرحهای مسکن روستایی در استان را تأمین کند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در مسیر تأمین زمین و اجرای طرحهای توسعه روستایی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاههای مسئول میتواند روند واگذاری و تعیین تکلیف اراضی را سرعت بخشیده و زمینه اجرای سریعتر طرحهای مسکن در روستاهای استان را فراهم کند.
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