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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۲

انهدام بیش از ۱۰۰ هزار پهپاد اوکراینی توسط روسیه

انهدام بیش از ۱۰۰ هزار پهپاد اوکراینی توسط روسیه

نیروهای پدافند هوایی روسیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار پهپاد اوکراینی را ساقط کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار پهپاد اوکراینی را بر فراز حریم هوایی روسیه ساقط کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه از اول ژانویه تا ۱۶ اوت در مجموع ۱۰۱ هزار و ۸۶۸ پهپاد را سرنگون کرده‌اند.

بیشترین تعداد پهپادهای سرنگون شده در ماه ژوئیه ثبت شد که طی آن ۲۱ هزار و ۵۳۷ پهپاد منهدم شد. در ماه ژوئن نیز ۱۷ هزار و ۷۱۱ پهپاد سرنگون شد.

در ماه ژوئیه و ۱۶ روز نخست اوت بیش از یک سوم پهپادهای اوکراینی از ابتدای سال سرنگون شده‌اند. پدافند هوایی روسیه طی این مدت ۳۷ هزار و ۹۹۶ پهپاد را منهدم کرده که حدود ۳۷ درصد از مجموع پهپادهای سرنگون شده از ابتدای سال را شامل می‌شود.

بیشترین تعداد پهپادهای سرنگون شده در یک روز نیز در ۱۶ اوت ثبت شد که به یک هزار و ۴۷۸ فروند رسید.

کد مطلب 6918737

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