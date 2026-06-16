به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، با توجه به جایگاه و نقش تاثیرگذار وزارت آموزش و پرورش در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی جامعه به ویژه دانش‌آموزان مبنی بر صیانت و حفاظت از مواریث فرهنگی کشور و انتقال آگاهی‌های تمدنی به نسل های آینده در راستای اجرای ماموریت‌ها و سیاست‌های کلان فرهنگی کشور و سند ملی موزه های ایران، وزارت میراث فرهنگی طرحی با عنوان زنگ میراث و موزه را با هدف نهادینه سازی شناخت و تقویت هویت فرهنگی دانش‌آموزان سراسر کشور طراحی و تدوین شده است که در این جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

علی سعیدی معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این جلسه تاکید کرد: تصمیم اصلی و کلان ما انعقاد یک تفاهم نامه جامع بین دو وزارت آموزش و پرورش و میراث فرهنگی خواهد بود که در این راستا نیازمند تشکیل یک کارگروه هستیم.

وی بر تقویت هویت ایرانی اسلامی تاکید و با اشاره به طرح هر مدرسه یک موزه عنوان کرد: لازم است شیوه نامه ای دراین باره طراحی شود تا مدارسی که ظرفیت تاسیس موزه دارند معرفی شوند.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه بر برگزاری اردوهای هدفمند و سناریومحور متناسب با مسائل میراث تاکید کرد و گفت: موضوعات در قالب استفاده از بستر شبکه دانش آموزی شاد برای بازدید دانش آموزان از موزه ها، بازدید از موزه ها در قالب برگزاری اردوهای دانش آموزی، استفاده از ظرفیت پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی برای بهره مندی مطالب و محتوا در کتب درسی، استفاده از ظرفیت دانش آموزان به عنوان سفیران میراث و موزه و ... از سوی مدیران این وزارت مطرح شد تا پس از جمع بندی مطالب، در مفاد تفاهم نامه ذکر شود.

همچنین اجرای طرح هر مدرسه یک موزه، اجرای زنگ میراث فرهنگی در مدارس کشور و بازدید هدفمند دانش آموزان از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی و افزودن عنوان میراث فرهنگی ایران به کتب درسی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.