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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۵

فردا برگزار خواهد شد؛

نشست مهم درباره گذرگاه رفح در قاهره

نشست مهم درباره گذرگاه رفح در قاهره

یک منبع عالی رتبه مصری از نشستی خبر داد که فردا قرار است در قاهره برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع مصری از نشستی مهم خبر دادند که فردا در قاهره برگزار خواهد شد.

رسانه های مصری به نقل از یک منبع عالی رتبه اعلام کردند: فردا نشست سه جانبه میان آمریکا، اسرائیل و مصر در قاهره به منظور راه اندازی گذرگاه رفح برگزار خواهد شد.

این منبع بیان کرد: مصر به همه طرفها موضع خود را اعلام کرده که اجازه گشودن گذرگاه رفح تا زمانی که تحت سیطره اسرائیل است را نخواهد داد.

منبع مذکور اعلام کرد که تلاشهای گسترده مصر برای بازگشت به مذاکرات آتش بس در غزه در سایه طرح اخیر آمریکا جریان دارد.

از سوی دیگر یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: توافقی روی میز مطرح است و باید انجام شود.

کد مطلب 6124901

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