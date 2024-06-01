به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی طی تماس تلفنی رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، جزئیات پیشنهاد اعلام شده توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره تلاش‌ های آتش‌ بس در نوار غزه از محورهای اصلی این رایزنی تلفنی به شمار می آید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این ارتباط آمده است که طرفین در این رایزنی «تلاش‌ ها برای تضمین برقراری آتش‌ بس فوری در نوار غزه و دستیابی به توافق بر سر توافقنامه تبادل اسرا در چارچوب مذاکرات جاری» را ارزیابی کردند.

گفتنی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کره بود که رژیم صهیونیستی پیشنهاد جدیدی در مورد آتش‌ بس و تبادل اسرا در غزه ارائه کرده است.

«فیصل بن فرحان» وزیرخارجه عربستان سعودی در این تماس تلفنی اعلام کرد که از همه تلاش ها در زمینه برقراری آتش بس در غزه، عقب نشینی کامل نظامیان صهیونیست، بازگشت امن آوارگان فلسطینی و همچنین ارائه کمک های بشردوستانه به ساکنان این باریکه، حمایت و پشتیبانی می‌کند.