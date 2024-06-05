به گزارش خبرگزاری مهر، محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها گفت: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانکها جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال میبرد.
حداکثر نرخ سود ۲۲.۵ درصد است
بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخهای سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایهگذاری و اعطای تسهیلات به پروژههای ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی میکند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهیها معیار تعیین نرخ سود سپردههای بانکی نیست.
۷ بانک نرخ مصوب را رعایت نمیکنند
مقام مسؤول بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخهای مصوب را رعایت نمیکنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانکها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانکها برای ابطال سپردههای با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
ضرب الاجل ۲ هفتهای بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفتهای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپردههای با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانکهای متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخهای بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفتهای تعیین شده قطعاً با بانکهای متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیأت مدیره، کمیتههای مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاستهای نظارتی گفت: بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال میبرد.
منابع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص باید مشخص شود
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانکها باید برای این منابع پروژههای هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژهای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانکها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانکها این است که در صورت ابطال نرخهای سود بالا، دیگر بانکهای متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
رسیدگی ویژه بانک مرکزی برای ابطال سپردههای با نرخ بالا
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه ای را برای بررسی و ابطال سپردههای با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپردههایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپردههایی که به خاطر نرخهای بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیتههای تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکردهاند، خاطرنشان کرد: گزارشهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار میرود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
بانک مرکزی مسؤول حفاظت از منافع سپردهگذاران است
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسؤول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتاً ۱۰ _ ۱۵ درصد داراییهای بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسؤولیت حفاظت از منافع آنان را بر عهده دارد. لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را بر عهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسؤولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار میرود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
مقام مسؤول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهمترین مسئولیتهای هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای مؤثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسؤولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهمترین وظایف رئیس هیأت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیتهها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات مؤسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارشها به پیشنهاد واحدها و کمیتههای این دستورالعمل در زمره این مسؤولیت هاست.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری یکی از مهمترین وظایف شخص رئیس هیأت مدیره در بانک است.
وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازوکاری اتخاذ کند که اطمینان حاصل شود که بر اساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و بر اساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
مقام مسؤول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات در خصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
لزوم ارسال عملکرد بانک ها به بانک مرکزی هر ۳ ماه یک بار
محمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانکها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار میرود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانکها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصاً تاکنون چنین امری را از بانکها ندیدهام.
وی ادامه داد: برای مثال بانکها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکردهاند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمیشود و این در حالی است که یکی از مهمترین مسئولیتهای این کمیته در بانکها ارائه گزارش در این موارد است.
محمدپور در توضیح اهمیت کمیتههای حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیتههای حاکمیتی و افراد هیأت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در ۵ ماه اخیر از اعضای هیأت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیأت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد بر اساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
محمدپور اعتبار دادن به کمیتههای حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیتهها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانکها بر عهده دارند.
وی به نقش و جایگاه رئیس هیأت مدیره در بانکها اشاره کرد و اطهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیأت مدیره در بانک و مؤسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعملهای بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری نظارت داشته باشد.
محمدپور یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکانهای حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و گفت: ما انتظار داریم هیأت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصاً رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.
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