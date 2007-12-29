طرح "خلیج دوستی" نگاه راهبردی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بن علوی وزیر خارجه سلطنت عمان بعد از ظهر امروز در تهران با دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی کشورمان دیدار کرد .

بن علوی در این دیدار با اشاره به روابط ویژه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در ابعاد مختلف سیاسی - اقتصادی این روابط را در خدمت به مردم دو کشور و منطقه قلمداد کرد.

وزیر خارجه عمان بر علاقه مندی کشور متبوعش به گسترش همکاری های اقتصادی بین ایران وعمان تاکید کرد و افزود: دو کشور در زمینه توسعه همکاری های انرژی از جمله گاز سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم تبادل تجاری همکاری های خود را گسترش خواهند بخشید.

وی گفت: حضور جناب آقای احمدی نژاد در اجلاس دوحه افق های جدیدی در همکاری بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس گشود.

بن علوی همچنین در خصوص مهمترین مسائل منطقه از عراق و لبنان وخلیج فارس با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفتگو کرد.

دکتر جلیلی نیز در این ملاقات با اشاره به روابط ممتاز ایران و عمان گفت: روابط ایران و عمان ریشه در تاریخ دارد و تمام تلاش های دو کشور باید به توسعه و تعمیق مناسبات فی ما بین متمرکز باشد.

وی ضمن اشاره به ظرفیت های اقتصادی بسیار بالای دو کشور فعلیت بخشیدن به روابط اقتصادی و برنامه ریزی در سالهای آینده را لازم دانست.

جلیلی بر دیدگاه کشورمان در ایجاد اتحاد و اتفاق نظر بین کشورهای شمال وجنوب خلیج فارس گفت: آنچه تحت عنوان خلیج دوستی مطرح شده است یک شعار نیست بلکه نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد: کشورهای منطقه با رایزنی و همکاری می توانند نقش موثر خود را در ایجاد آرامش و ثبات منطقه ایفا نمایند.