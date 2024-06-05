آیین نامه جامع بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به دو مصوبه دولت در حوزه امور دانشجویی و حمایت از دانشگاه‌ها گفت: دولت دو مصوبه در راستای امور دانشجویی و حمایت از دانشگاه‌ها داشت که یک مصوبه، «آیین نامه جامع بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی» در راستای توسعه عدالت آموزشی، ایجاد انگیزه بین دانشجویان، جذب برخی از اعضای هیأت علمی مورد نیاز، هدفمند سازی آموزش و پژوهش‌ها در حوزه آموزش عالی بود.

وی ادامه داد: حوزه دیگری که درهمین مصوبه به آن پرداخته شد، حمایت از دانشجویان کم بضاعت تری بود که در حوزه تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند.

سخنگوی دولت افزود: در آئین نامه جامعی که به منظور جهت دهی حوزه‌های آموزشی و پژوهشی و حمایت از استعدادهای برتری که در حوزه دکتری تحصیل می‌کنند به تصویب رساند، مقرر شد، «بورس تحصیلی به دانشجویان دکتری برتر و با استعداد» اعطا شود.

وی افزود: یک مصوبه دیگر در راستای تسهیل جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها بود که در راستای اجرایی کردن یکی از احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه تصویب شد که امیدواریم نهایی شده و به دولت ابلاغ شود.

وی ادامه داد: این مصوبه به منظور ارتقا مرجعیت علمی کشور و کمک به جذب هرچه بیشتر دانشجویان مستعد در حوزه بین المللی تصویب شد که به موجب آن امکان پذیرش، جذب و تحصیل مناسب دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها تسهیل می‌شود.

بهادری جهرمی افزود: در این مصوبه احکامی که دانشگاه‌ها برای رفع برخی موانع و سرعت بخشی برخی از فرایند ها در حوزه دانشجویان بین الملل نیاز داشتند پیش بینی شده است و امیدواریم این دو آئین نامه کمک خوبی به حوزه علم وفناوری کشور باشد و دانشگاه‌ها را به سمت مرجعیت علمی بیشتر کشور و هدفمند کردن حوزه آموز ش و پژوهش در کشور سوق دهد.