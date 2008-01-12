طرح جدید بانک مسکن تورم زا نیست

داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر با بیان اینکه اجرای طرح پرداخت دو فقره تسهیلات با سپرده برای ساخت واحد مسکونی گفت: این طرح تورم زا نیست و منجر به بورس بازی در بخش مسکن نخواهد شد.

وی در مورد دلایل تغییر طرح بانک مسکن که در ابتدا قرار بود برای ساخت مسکن اعطا شود، گفت: این امکان وجود داشت که وام تورمی را در بخش مسکن ایجاد کند، به همین منظور بانک مسکن تصمیم گرفت تا این وام را به ساخت مسکن اختصاص دهد.

دانش جعفری با بیان اینکه این طرح اثر تورمی در بخش مسکن نخواهد داشت، زیرا عرضه بیشتر مسکن را به دنبال دارد، افزود: پرداخت دو وام برای ساخت با سپرده گذاری صورت می گیرد.

وی هدف از پرداخت دو وام برای ساخت را در راستای رونق و افزایش توان ساخت و ساز در کشور اعلام کرد.

گفتنی است، این طرح از چهاردهم خردادماه سال 1387 اجرایی خواهد شد.