کنفرانس جهانی هوش مصنوعی چین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت های فناوری چینی از غول های بزرگ صنعتی گرفته تا استارتاپ های بلندپرواز در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای گردهم آمده اند تا جدیدترین دستاوردهایشان را به نمایش بگذارند و با وجود تحریم های آمریکا از صنعت هوش مصنوعی کشورشان پشتیبانی کنند.

بیش از ۱۵۰ محصول و روش مرتبط با هوش مصنوعی در این کنفرانس به نمایش درآمده اند و تعداد اندکی از شرکت های خارجی مانند تسلا و کوالکام نیز به آنها پیوسته اند. این کنفرانس همچنین سکوی پرتابی برای برخی شرکت ها به حساب می آید تا جدیدترین محصولات هوش مصنوعی خود رامعرفی کنند. یکی از نمونه های قابل توجه این امر SenseTime است که قبلا روی فناوری شناسایی چهره متمرکز بود اما پس از عرضه چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی در اواخر ۲۰۲۲ میلادی توجه خود را به هوش مصنوعی مولد تغییر داد.

این شرکت در کنفرانس مذکور از محصول SenseNova۵.۵ رونمایی کرد که پیشرفته ترین مدل زبانی بزرگ آن به حساب می آید و در حوزه هایی مانند ریاضیات رقیب GPT-۴o است. با وجود چالش های ناشی از تحریم های آمریکا که دسترسی به تراشه های پیشرفته را محدود می کند، بسیاری از مدیران ارشد حاضر در کنفرانس اظهار اطمینان کردند که شرکت های چینی همچنان به فعالیت در بخش هوش مصنوعی ادامه می دهند.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی شینهوا نیز نوشت محور تمرکز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی «نظارت بر هوش مصنوعی برای خوبی و برای همه» (Governing AI for Good and for All) است که هدف آن ایجاد پلتفرم های همکاری و تبادلی با ویژگی هایی مانند جامعیت و شراکت مساوی، نظارت هوش مصنوعی جهانی پیشرفته و توسعه یک مکانیسم نظارت باز، عادلانه و موثر است.

در این کنفرانس مقامات دولتی، نمایندگان سازمان های بین المللی، صنعت و دانشگاه و همچنین موسسات تحقیقاتی حضور دارند.