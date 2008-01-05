به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از میان فهرست 15 فیلمی که یک ماه پیش اعلام شده بود هفت فیلم را برای حضور در بخش بهترین جلوه‌های ویژه تصویری هشتادمین دوره مراسم اعطاء جایزه اسکار برگزید.

هفت فیلمی که برای اسکار جلوه‌های ویژه تصویری 2008 رقابت می‌کنند عبارتند از "اولتیماتوم بورن"، "300"، "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"، "ایوان توانا"، "قطب‌نمای طلایی"، "من افسانه هستم" و "ترانسفورماتورها". قرار است از این بین سه فیلم برای فهرست نهایی اسکار امسال انتخاب شود.

ترانسفورماتورها

غیر از "اسپایدرمن 3" که نتوانست مثل سلف خود "اسپایدرمن 2" وارد فهرست نهایی این بخش شود، "هری پاتر و محفل ققنوس" هم از این رقابت بازماند. در حالی که هر چهار قسمت پیشین "هری پاتر"‌ برای اسکار جلوه‌های ویژه تصویری نامزد شده بودند. "بئوولف" هم که از آن به عنوان یکی از بخت‌های مسلم اسکار جلوه‌های ویژه یاد می‌شد، در فهرست مقابل نهایی این بخش نیست.

علاوه بر "بئوولف" رابرت زمه‌کیس، دیگر فیلم مورد توجه کارشناسان در هر دو بخش بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین انیمیشن سینمایی "راتاتویی" است که فعلا راهی به فهرست اولیه اسکار جلوه‌های ویژه نیافته و باید بخت خود را فقط در بخش اسکار بهترین انیمیشن و البته بهترین فیلم جستجو کند.

"اولتیماتوم بورن"، "ایوان توانا"، "قطب‌نمای طلایی"، "هری پاتر و محفل ققنوس"، "من افسانه هستم"، "آزاد زندگی کن یا سخت بمیر"، "گنجینه ملی: کتاب اسرار"، "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"، "اسپایدرمن 3"، "آفتاب"، "ترانسفورماتورها"، "300" و "اسب آبی: افسانه اعماق" به همراه دو انیمیشن مذکور فیلم‌های حاضر در فهرست اولیه نامزدهای بخش جلوه‌های ویژه بودند.

اعضاء شاخه جلوه‌های ویژه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی روز 16 ژانویه حدود 15 دقیقه از هر کدام از هفت فیلم نامزد شده را تماشا می‌کنند و پس از آن سه نامزد نهایی این بخش را روز 22 ژانویه در کنار نامزدهای سایر بخش‌ها اعلام خواهند کرد. مراسم اسکار هم روز 24 فوریه (پنجم اسفند) در کداک تیه‌تر هالیوود برگزار می‌شود.