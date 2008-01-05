مطالعات طرح جامع دانشگاه صنعتی ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ایرج میرزایی در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی اظهار داشت: بر اساس این طرح، دانشگاه صنعتی ارومیه با 10 دانشکده تخصصی در زمینی به مساحت چهار هزار و 600 متر مربع احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون 450 دانشجو در شش رشته مهندسی در دانشگاه صنعتی ارومیه مشغول تحصیل هستند که این میزان تا پایان برنامه چهارم به 10 و میزان دانشجو نیز به بیش از یک هزار و 600 نفر خواهد رسید.

میرزایی یادآور شد: هم اکنون دانشگاه صنعتی ارومیه در رشته های مکانیک (طراحی جامدات)، فناوری اطلاعات، ساخت و تولید، صنایع، پتروشیمی و مکانیک (حرارت و سیالات) در مقطع کارشناسی دانشجو تربیت می کند.

در ادامه اعضای شورای فنی در خصوص مسائل و مشکلات موجود در اجرا و برگزاری مناقصات طرحهای عمرانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اعضای شورای فنی بیش از آغاز جلسه از مراحل احداث دانشکده پتروشیمی ارومیه نیز بازدید کردند.

این دانشکده با زیربنای سه هزار مترمربع و با اعتبار 10 میلیارد ریال در حال ساخت است و در سال آینده دانشجو جذب خواهد کرد.