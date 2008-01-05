پذیرش استعفای دبیر شورای بررسی کتاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری

داوود ضامنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید خبر استعفای خود گفت : به جهت مسئولیتهای متعدد توان انجام کارهای مربوط به شورا را نداشتم و از چندی پیش هم تقاضای استعفا کرده بودم که یکی دو روز پیش با استعفای من موافقت شد.

وی افزود : هنوز دبیر جدیدی برای شورای بررسی کتاب سازمان انتخاب نشده است اما امیدوارم با تصمیم رئیس سازمان و دستور آن به معاونت فرهنگی به زودی دبیر جدید و دستورالعمل شورا نیز مشخص شوند.

در آخرین جلسه شورای کتاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که اعضای آن را علاوه بر داوود ضامنی - دبیر شورا - جمعی از نویسندگان و پژوهشگران از جمله محسن هجری، پیروز قاسمی، رسالت بوذری، سید محمد سادات اخوی و عرفان نظرآهاری تشکیل می دادند، 400 عنوان کتاب منتشر شده در سال 85 برای ورود به 70 کتابخانه های عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.



این شورا در مهر ماه با تغییر نام به "شورای کتاب" فعالیتش را مجدداً از سر گرفت.

پیش از این قرار بود با ارسال کتابهای بیشتری از سوی ناشران در شش ماهه دوم سال جاری، تعداد اعضای کمیسیون بررسی کتاب سازمان نیز - که 5 نفر بودند - افزایش یابد و کارگروههای ویژه ای در این خصوص تشکیل شود.