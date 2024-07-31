به گزارش خبرن گار مهر، انور الغازی، بازیکن ‏هلندی - مراکشی فصل گذشته تیم فوتبال میانتس آلمان که به دلیل حمایت از کودکان غزه در یک پست اینستاگرامی از این باشگاه اخراج شد از این باشگاه بابت اخراج بی مورد و عدم پرداخت حقوق در دادگاه شکایت کرد.

باشگاه ماینز در تاریخ ۲۷ اکتبر به الغازی اطلاع داد که قصد دارد قراردادش را به‌دلیل انتشار یک پست جنجالی در شبکه‌های اجتماعی فسخ کند. با این حال، او در تاریخ ۳۱ اکتبر بر مواضعش مبنی بر «ایستادگی برای صلح» و «همدلی» تأکید کرد.

سپس در تاریخ ۱۲ ژوئیه، دادگاهی در آلمان حکم داد که اخراج ال‌غازی از ماینتس ناعادلانه بوده است و این باشگاه محکوم شد یک میلیون پوند از حقوق بلوکه شده این بازیکن را پرداخت کند.

این بازیکن امروز چهارشنبه دهم مرداد با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام از پیروزی خود در دادگاه خبر داد و اعلام کرد قراردادش به طور رسمی با ماینتس فسخ شده و آماده پیوستن به تیم فوتبال کاردیف سیتی است. باشگاه کاردیف سیتی از زمانی که مشکلاتی برای ال‌غازی در باشگاه آلمانی به وجود آمد وضعیت او را زیر نظر دارد و این بازیکن به زودی در معاینات پزشکی باشگاه شرکت خواهد کرد.

الغازی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود نوشت:

قرارداد من با ماینتس امروز به‌طور رسمی پایان یافته است.

برای من دشوار است که پیروزی اخیرم در عرصه قضائی را جشن بگیرم در حالی که حملات آخرالزمانی علیه غیرنظامیان و کودکان بی‌دفاع در غزه ادامه دارد و من در حال نوشتن این پیام هستم. پرونده من پیروزی آزادی بیان برابر اقدامات ناعادلانه و غیرقانونی باشگاه ماینتس است که تلاش کرد قرارداد من را تنها به دلیل دفاع از انسانیت و حق فسخ کند.

امیدوارم که پرونده من به دیگران این قدرت را بدهد تا از غزه صحبت کنند و خواستار پایان حبس طولانی‌مدت مردمی شوند که مانند هر انسان دیگری سزاوار زندگی در آزادی و کرامت هستند.

در حالی که من آماده‌ام که برای ایستادگی در برابر طاغوت‌هایی که بی‌رحمانه کودکان بی‌گناه را می‌کشند و قطع عضو می‌کنند، حرفه‌ام را بارها و بارها فدا کنم، خوشبختانه محدودیت‌های من به‌خاطر انجام کاری که دوست دارم تنها چند ماه طول کشید. اکنون آماده‌ام که دوباره شروع کنم و با حمایت و محبت اطرافیانم در بالاترین سطح فوتبال بازی کنم.

در پایان، به کودکان غزه گفت: «من شما را دوست دارم و تا آخرین نفس از شما حمایت خواهم کرد.»