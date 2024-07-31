به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در نشست هم اندیشی با فعالین فضای مجازی و رسانه‌ای، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، مدافعان حریم، شهدای عرصه نظم و امنیت به ویژه شهدای مبارزه با مواد مخدر، حضور فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای در این نشست را مغتنم شمرد و اظهار داشت: فراگیرشدن و دسترسی آسان به شبکه‌ها و فضای مجازی را می‌توان هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک تهدید قلمداد نمود؛ به ویژه در زمینه مواد مخدر که می‌توان از آن به عنوان تیغ دولبه‌ای در خصوص گرایش یا پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان نام برد؛ امیدواریم با رویکرد و نگاه اجتماعی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم رسانه‌ای، اجتماعی و فرهنگی همه دستگاه‌های مسئول و تأثیر گذار در این مسیر، گام‌های استوارتری در مبارزه با این بلای خانمان برانداز، برداریم.

سردار کاکاوند در ادامه با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و سفر خیل عزیمی از هموطنان به کشور عراق بر لزوم صیانت و پیشگیری از وقوع هر گونه رویداد ناخوشایند برای زوار محترم کشورمان تاکید کرد و افزود: پلیس از یک سو با هدف صیانت از عزت و اعتبار هموطنان و از سوی دیگر با هدف پیشگیری از عواقب همراه داشتن و یا مصرف مواد مخدر و داروهای ممنوعه در سفر اربعین، در صدد آگاه سازی و اطلاع رسانی به زوار گرانقدر کربلای معلی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بسیار مناسب فعالان فضای مجازی و رسانه‌ای در ارتقا سطح دانش و آگاهی زائرین کربلای معلی تاکید کرد و افزود: امیدواریم با هم افزایی و همکاری فعالین فضای مجازی و رسانه‌ای کشور، شاهد ارتقا دانش و آگاهی زوار مراسم اربعین نسبت به تبعات حمل، مصرف و نگهداری مواد مخدر و یا داروهای ممنوعه در سفر به کشور عراق و شرکت در مراسم اربعین حسینی (ع) باشیم.

سردار کاکاوند همچنین با تاکید بر ضرورت همراهی زائرین عزیز حاضر در کنگره عظیم اربعین با پلیس خاطر نشان ساخت: تجربیات سنوات گذشته نشان می‌دهد تعداد معدودی از زائرین اقدام به حمل و یا نگهداری مواد مخدر و داروهای ممنوعه در طول سفر اربعین نمودند که این افراد بر اساس قوانین سختگیرانه کشور عراق دستگیر و از ادامه سفر آنان جلوگیری می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود زائرین محترم از حمل و نگهداری مواد مخدر و یا داروهای ممنوعه حتی به مقدار بسیار ناچیز در طول سفر به کشور عراق در مراسم اربعین به جد پرهیز نمایند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا کشور در خاتمه بر لزوم بهره‌گیری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از مؤثرترین اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی برای زوّار کشورمان تاکید کرد و اظهار داشت: آگاه سازی و توجیه گسترده زوّار با ارسال پیامک‌های هشدار دهنده، برگزاری نشست‌های حضوری در جمع زائران کاروان‌ها و پیش از شروع سفر، تهیه و تولید محتواهای آموزشی در قالب انیمیشن، موشن گرافی، بروشور، بنر، تشکیل کارگروه مشترک با کشور عراق، هماهنگی با صدا و سیمای ملی به منظور حضور کارشناسان پلیس در برنامه‌های پر مخاطب به منظور ارائه هشدارهای لازم به زائرین گرامی، تعامل و نشست‌های متعدد با سازمان‌ها و نهادهای مسئولیت دار در زمینه اربعین و … گوشه‌ای از اقدامات فرهنگی و اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در راستای ارتقا سطح دانش و آگاهی زائرین است.