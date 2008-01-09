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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

نیک نژاد:

"تشکل مداحان" ایجاد می‌شود

"تشکل مداحان" ایجاد می‌شود

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: گروهی متشکل از مداحان و شاعران در کانون مداحان و شاعران اهل بیت در نشستی گرد هم می‌آیند تا راهکارهای ساماندهی مداحان مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصیر نیک نژاد قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی پنجمین نمایشگاه عطر سیب گفت: همان گونه که امام خمینی (ره) فرموده اند "این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است"، بر ما امت شیعه واجب است  مراسم عزاداری را به گونه ای برگزار کنیم که شأن و منزلت اهل بیت را حفظ و در راستای رسیدن به پیام ائمه و حفظ رسالت پیامبر اکرم گام برداریم.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اقدامات صورت گرفته به منظور حاشیه زدایی مراسم عزاداری در سالهای گذشته موجبات کدورت پیشکسوتان مداح و شاعران اهل بیت را فراهم کرده که به همین دلیل در صدد آن هستیم با تشکیل گروه مداحان، شاعران و به استخدام درآوردن اعضای گروه در قالبی منسجم و منظم به این حواشی خاتمه دهیم.

نیک نژاد با اشاره به افزایش بار فرهنگی نمایشگاه عطر سیب تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای به عمل آمده توسط سازمان تبلیغات اسلامی، آئیین نامه ای مصوب در اختیار شاعران و مداحان قرار می گیرد تا در یک سیستم مدون، هماهنگ و متناسب با شان اهل بیت به سوگواری آن بزرگواران بپردازیم.

پنجمین نمایشگاه عطر سیب با هدف اهدای اقلام فرهنگی و تجهیز هیئتهای مذهبی از 12 تا 22 دی ماه از ساعت 9 الی 17 واقع در فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.

کد مطلب 618251

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