به گزارش خبرگزاری مهر، نصیر نیک نژاد قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی پنجمین نمایشگاه عطر سیب گفت: همان گونه که امام خمینی (ره) فرموده اند "این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است"، بر ما امت شیعه واجب است مراسم عزاداری را به گونه ای برگزار کنیم که شأن و منزلت اهل بیت را حفظ و در راستای رسیدن به پیام ائمه و حفظ رسالت پیامبر اکرم گام برداریم.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اقدامات صورت گرفته به منظور حاشیه زدایی مراسم عزاداری در سالهای گذشته موجبات کدورت پیشکسوتان مداح و شاعران اهل بیت را فراهم کرده که به همین دلیل در صدد آن هستیم با تشکیل گروه مداحان، شاعران و به استخدام درآوردن اعضای گروه در قالبی منسجم و منظم به این حواشی خاتمه دهیم.

نیک نژاد با اشاره به افزایش بار فرهنگی نمایشگاه عطر سیب تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای به عمل آمده توسط سازمان تبلیغات اسلامی، آئیین نامه ای مصوب در اختیار شاعران و مداحان قرار می گیرد تا در یک سیستم مدون، هماهنگ و متناسب با شان اهل بیت به سوگواری آن بزرگواران بپردازیم.

پنجمین نمایشگاه عطر سیب با هدف اهدای اقلام فرهنگی و تجهیز هیئتهای مذهبی از 12 تا 22 دی ماه از ساعت 9 الی 17 واقع در فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.