  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

گناوه-همزمان با سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مراسم عزاداری ۲۸ صفر همراه با تجلیل از پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در حسینیه حضرت زینب (س) کوی عبدامام گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالهادی رکنی‌حسینی عصر جمعه در این آئین معنوی با تسلیت ایام ۲۸ صفر، رحلت پیامبر اعظم (ص) را مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی دانست و افزود: پیامبر اکرم (ص) همواره بر حفظ دین، ولایت و پیروی از اهل‌بیت (ع) تأکید داشتند و وصیت ایشان به امت اسلامی، تمسک به قرآن و عترت بود.

وی با اشاره به نقش مهم شاعران و مداحان در زنده نگه داشتن یاد و نام عاشورا و کربلا گفت: شاعران و مداحان با هنر و کلام خود توانسته‌اند در طول تاریخ، پیام قیام امام حسین (ع) را به نسل‌های مختلف منتقل کنند و فرهنگ عاشورا را زنده نگاه دارند.

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

امام جمعه گناوه ادامه داد: قدردانی از پیشکسوتان و خادمان اهل‌بیت (ع) در حقیقت پاسداشت خدمت صادقانه آنان به مجالس اهل‌بیت (ع) است؛ خدمتی که ریشه در عشق و اخلاص دارد و ماندگار خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید با وحدت، همدلی و پایبندی به ارزش‌های دینی در برابر مشکلات و هجمه‌های دشمنان ایستادگی کند و همان‌گونه که پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) سفارش کرده‌اند، مسیر عزت و سعادت را طی کند.

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) مورد تجلیل قرار گرفتند و این مراسم با مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی و عزاداری سنتی پایان یافت.

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

کد خبر 6567990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها