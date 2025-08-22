به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالهادی رکنی‌حسینی عصر جمعه در این آئین معنوی با تسلیت ایام ۲۸ صفر، رحلت پیامبر اعظم (ص) را مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی دانست و افزود: پیامبر اکرم (ص) همواره بر حفظ دین، ولایت و پیروی از اهل‌بیت (ع) تأکید داشتند و وصیت ایشان به امت اسلامی، تمسک به قرآن و عترت بود.

وی با اشاره به نقش مهم شاعران و مداحان در زنده نگه داشتن یاد و نام عاشورا و کربلا گفت: شاعران و مداحان با هنر و کلام خود توانسته‌اند در طول تاریخ، پیام قیام امام حسین (ع) را به نسل‌های مختلف منتقل کنند و فرهنگ عاشورا را زنده نگاه دارند.

امام جمعه گناوه ادامه داد: قدردانی از پیشکسوتان و خادمان اهل‌بیت (ع) در حقیقت پاسداشت خدمت صادقانه آنان به مجالس اهل‌بیت (ع) است؛ خدمتی که ریشه در عشق و اخلاص دارد و ماندگار خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید با وحدت، همدلی و پایبندی به ارزش‌های دینی در برابر مشکلات و هجمه‌های دشمنان ایستادگی کند و همان‌گونه که پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) سفارش کرده‌اند، مسیر عزت و سعادت را طی کند.

پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) مورد تجلیل قرار گرفتند و این مراسم با مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی و عزاداری سنتی پایان یافت.