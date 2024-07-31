به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز چهارشنبه شب در این دیدارها با تاکید بر بازدید مستمر قضات و رؤسای دادگستری‌ها و مراجع قضائی از زندان‌ها، تصریح کرد: تمامی قضات باید به طور مستمر از زندان‌ها سرکشی کرده و پرونده‌های مددجویان را بررسی کنند و با استفاده حداکثری از تسهیلات قانونی و قضائی از جمله «آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، عفو موردی، تعلیق اجرای مجازات و کمیسیون عفو، ارفاقات قانونی، مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک به جای حبس» در رابطه با زندانیان موجبات کاهش و کنترل جمعیت کیفری در زندان‌ها را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: این خانواده‌ها دچار مشکلات معیشتی، کمبودهای غذا و البسه و حتی در مواردی فاقد وسایل سرمایشی در این فصل گرم هستند و در مواردی هم در تأمین هزینه درمان خود دچار مشکل هستند

وی گفت: از همه خیرین و مسئولان دلسوز که همیشه یاری رسان نیازمندان هستند این خانواده‌های زندانیان نیازمند هم مد نظر قرار دهند و به آنها کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این دیدارها ضمن استماع مسائل و مشکلات این خانواده‌ها به درخواست‌های قضائی آنها نیز رسیدگی کرد و دستورات لازم جهت کمک به زندانیان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر و هیأت همراه ضمن دلجویی از این خانواده‌ها با اهدا بسته‌های معیشتی و کارت نقدی به آنها کمک کردند.