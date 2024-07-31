به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سادات بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان تهران با بیان این مطلب که متقاضیان برای خرید ارز اربعین باید ابتدا در سامانه سماح ثبت نام کنند، گفت: ارز اربعین به افراد بالای پنج سال تعلق می‌گیرد.

وی گفت: افراد واجد شرایط می‌توانند، با همراه داشتن مدارک شناسایی و گذرنامه برای دریافت ارز اقدام کنند..

مدیرکل امنیتی استانداری تهران افزود: به منظور خرید ارز به صورت آنلاین متقاضیان می‌توانند بعد از احراز هویت، مبلغ ریالی ارز را واریز کرده و با مراجعه به شعب منتخب ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

سادات با تاکید بر این مطلب که افراد بالای ۱۸ سال هم باید یک سیم‌کارت داشته باشند، گفت: صاحبان حساب در بانک‌های ملی و پست‌بانک می‌توانند در بستر پیام‌رسان «بله» نسبت به واریز وجه و دریافت ارز اقدام کنند.

مدیرکل امنیتی استانداری تهران از آغاز عملیاتی شدن مساحله (کابوتاژ) خودروها به منظور انتقال کالا به منظور برپایی مواکب خبر داد و با اشاره به باز شدن مرزها از روز شنبه گفت: موکب داران می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز نسبت به مساحله خودروهای خود جهت انتقال کالا به کشور عراق اقدام کنند.

سادات در ادامه افزود: مقدمات عزیمت عوامل جمعیت هلال احمر به کشور عراق جهت ارائه خدمات درمانی به زائرین فراهم شده است و زائران می‌توانند در صورت بروز هر گونه مشکلی به مراکز هلال احمر مراجعه کنند.

گفتنی است در این جلسه همچنین در خصوص استقرار موکب ستاد اربعین استان در شهر نجف، نرخ کرایه اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی جهت حابجایی زائرین بحث و تبادل نظر شد.