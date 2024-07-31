به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوق العاده شورای رشت با موضوع انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت عصر چهارشنبه با حضور ۱۱ عضو شورا در ساختمان جلسات شورای این شهر برگزار شد.

با رای موافق اعضای شورا برای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت هادی رمضانی، رضا عاشری، مسعود عباس نژاد، مجید عزیزی و حسن کریمی کرنق انتخاب شدند.

برای کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت محمد حسن عاقل منش، سید شمس شفیعی، هادی رمضانی، مجید عزیزی و کریمی کرنق مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفتند.

در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت نیز سید شمس شفیعی، محسن سماکچی، رضا عاشری، مسعود عباس نژاد و محمد حسین واثق کارگرنیا آرای لازم را کسب کردند.

برای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر رشت، محمد حسن عاقل منش، محسن سماکچی، هادی رمضانی، سید حسین رضویان و حسن کریمی کرنق انتخاب شدند.

در کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، سید شمس شفیعی، محسن سماکچی، سید حسین رضویان، رضا عاشری و مسعود عباس نژاد به عنوان ترکیب این کمیسیون مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفتند.

برای کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت محمد حسن عاقل منش، نادر حسینی، سید حسین رضویان، مجید عزیزی و محمد حسین واثق کارگرنیا با رای دیگر اعضای شورا برای این کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین برای پنج کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت نیز رئیس شورا کاندیدا شدن در این کمیسیون ها را در اختیار اعضای شورا قرار داد که در نهایت هادی رمضانی، مسعود عباس نژاد، سید شمس شفیعی، حسن کریمی کرنق و مجید عزیزی برای کمیسیون ماده صد شهرداری رشت انتخاب شدند.