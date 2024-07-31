به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی در مراسم گرامیداشت شهید القدس «اسماعیل هنیه» در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: ترور اسماعیل هنیه نشانه ضعف و زبونی دشمن و ناکامی آنها در مبارزه با مقاومت مردم فلسطین است.

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌های کشور تصریح کرد: رژیم صهیونیستی گمان می‌کرد که طی چند عملیات، مقاومت مردم فلسطین و نیروهای حماس را در هم می‌شکند ولی اکنون بعد از گذشت ماه‌ها به هیچکدام از اهداف خود دست نیافته و سیلی محکمی که رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی و عملیات وعده صادق خورد در تاریخ سیاسی آنها بی‌سابقه بوده است.

وی بیان کرد: ملت ایران ملتی است که از خون میهمان خود نخواهد گذشت و از مسئولان انتظار دارند همانطور که رهبر انقلاب فرمودند انتقام سختی از عاملان این جنایت بگیرند.

هنیه خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی این عمل ددمنشانه را با حمایت آمریکای جنایتکار انجام داده است و مردم ایران این جنایت را فراموش نخواهند کرد و دست فرماندهان و رزمندگان ما روی ماشه است و به زودی با تدبیر پاسخ این جنایت اسرائیل را خواهند داد.

فلسطین کلید رمز آلود پیروزی امت اسلامی است

در این مراسم همچنین حاج حسین یکتا، از یادگاران و روایتگران دفاع مقدس با بیان اینکه فلسطین کلید رمز آلود پیروزی امت اسلامی است اظهار کرد: در راه آزادی قدس هر چه بیشتر خون‌های پاک به زمین ریخته می‌شود، مردم دنیا بیدارتر می‌شوند.

وی تصریح کرد: ترور اسماعیل هنیه نشانه خواری و زبونی و همچنین عصبانیت دشمن از مقاومت جانانه نیروهای مقاومت و مردم قهرمان فلسطین است و شهادت مظلومانه اسماعیل هنیه قطعاً نقطه حرکت و آب حیاتی برای رسیدن به قله فتح و رسیدن به نقطه فتح و پیروزی خواهد بود.

گفتنی است؛ اجرای برنامه عزاداری و مرثیه سرایی با نوای حاج احمد واعظی و شعرخوانی شاعر آئینی سید رضا یعقوبی آل از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.