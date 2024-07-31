به گزارش خبرنگار مهر از پاریس، پیمان فخری، سرمربی تیم ملی شمشیربازی ایران با اشاره به سه بازی که تیم ملی امروز پشت سر گذاشت، گفت: سه المپیک است که به خاطر یک ضربه مدال را از دست می‌دهیم. همه دیدند در بازی نیمه نهایی چه اتفاقی افتاد. تمام سایت‌های معتبر شمشیربازی تصویر آن ضربه را منتشر کردند. من برای داور مسابقه هم اشک‌ها را فرستادم.

او ادامه داد: تیم ما شروع بسیار خوبی داشت. آمریکا سخت‌ترین حریف ما در این رویداد بود و ما توانستیم این دیم را شکست دهیم؛ تیمی که در یک سال گذشته بازها مجارستان و فرانسه را شکست داده بود. اما در بازی نیمه نهایی کمر تیم ما را شکستند. ما را در بازی برده شکست دادند. خودم خسته شده‌ام که آنقدر درباره داوری حرف زده‌ام.

فخری با اشاره به رویارویی با فرانسه مقابل ۱۰ هزار تماشاگر گفت: تیم بعد از بازی نیمه نهایی پاشید. پیش از بازی خیلی با بچه‌ها صحبت کردم که وارد بازی این تیم نشوید اما بچه‌ها نتوانستند خودشان را کنترل کنند.

او در پاسخ به این سوال که مدتی از تیم ملی دور بوده و آیا این موضوع در به هم ریختن تیم تأثیر داشته، گفت: من دو ماه است که تیم را تحویل گرفته‌ام و در این دو ماه چنین تیم خوبی را آماده کرده ام. قطعاً اگر زمان بیشتری در اختیار داشته‌ام، تیم را طور دیگری می‌بستم. شاید همین بچه‌ها به ترکیب تیم می‌رسیدند اما حتماً انتخابی می‌گذاشتم تا کسانیکه در تیم بودند، حاشیه امنیت نداشته باشند. شما دیدید که یکی از بازیکنان چطور کار را زمین گذاشت و فقط سه ضربه زد.

فخری در ارتباط با حضور کریستین بائو به عنوان مربی تیم ملی گفت: اجازه بدهید من در این رابطه صحبت نکنم. کریستین بائو هیچ وقت سرمربی تیم ملی ایران نبوده است. بچه‌های ما در کمپ کریستین بائو تمرین می‌کردند. این مربی کلاً دو جلسه با علی پاکدامن تمرین کرده بود در حالیکه سرمربی باید با بچه‌ها تن به تن تمرین کند. این تیم پنج ماه مربی نداشت اما هیچ کسی نپرسید چرا؟! این تیم با کمپی که رفت، فرصت بدنسازی را هم از دست داد.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی با اشاره به اینکه تیم بهم ریخته‌ای را دست گرفتم، گفت: آنقدر این تیم آشفته شده بود که من حتی نمی‌توانستم هیجانات بچه‌ها را در بازی آخر کنترل کنم.

در ادامه این گفت و گو پیمان فخری با سوالی درباره اختلاف در تیم ملی مواجه شد که ترجیح داد به این سوال پاسخ ندهد و سکوت کرد.

او همچنین درباره ادامه همکاری‌اش با تیم ملی نیز گفت: اجازه بدهید در این رابطه هم حرفی نزنم.