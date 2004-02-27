100 گلوله آمريكايي براي كشتن سه مجروح عراقي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات، كانال اول تلويزيون آلمان "آر دي" گزارشي تلويزيوني را پخش كرد كه برخي از جزئيات تصويري اقدام عمدي نظاميان آمريكايي در كشتن دو غيرنظامي مجروح عراقي را در ميان هلهله ديگر نظاميان آمريكايي پخش كرد.

اين گزارش را مجله سياسي تلويزيوني باناراما كه به دليل گزارش هاي واقعي درمورد وقايع درآلمان و خارج آن از شهرت خوبي برخوردار است، تهيه كرده است.

اين گزارش تلويزيوني به وضوح نشان مي دهد كه نظاميان آمريكايي به سوي مجروحان غيرنظامي عراقي شليك مي كنند، بخش هايي از فيلم ويدئويي اين گزارش فاش كرد كه يكي از اين موارد در اول دسامبر گذشته(10 آذر) در شمال بغداد روي داد.

اين گزارش با استناد به صحنه هايي كه دوربين هليكوپتر آپاچي يگان چهارم پياده ارتش آمريكا تصويربرداري كرد، فاش نمود كه نظاميان آمريكايي به طور عمد به سوي سه غير نظامي عراقي شليك كردند كه بلافاصه دو تن از اين غير نظاميان كشته و نفر ديگر زخمي شد، پس از آن يك نظامي آمريكايي با بي سيم ازفرمانده خود سوال مي كند كه آيا مجروح عراقي را هم بكشد كه با پاسخ مثبت فرمانده خود روبرو مي شود، بلافاصه نظامي آمريكايي با شليك چندين گلوله مجروح عراقي را نيز از پا درمي آورد.

در گزارش تلويزيون آلمان آمده است حدود 100 گلوله به سوي اين سه غير نظامي عراقي شليك شده است . مجله آلماني به نقل از روبرت گارد ژنرال بازنشسته آمريكايي و مسوول موسسه آمريكايي "جنگجويان ويتنام" اعلام كردكشتن مجروحان جنايتي غير قابل بخشش است.

اين صحنه را فيلمبردار عكاس تلويزيون سي ان ان در 8 آوريل گذشته (19 فروردين) ثبت كرده است. وزارت دفاع آمريكا" پنتاگون" از هرگونه توضيح درمورد اين صحنه خودداري كرده است.

