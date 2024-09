به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، پارک فناوری پردیس هم‌زمان با برگزاری المپیک فناوری ۲۰۲۴، بوت‌کمپ‌های تخصصی در ۵ حوزه برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، رباتیک، پهپاد و امنیت سایبری را در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ برگزار می‌نماید.

این بوت کمپ ها با هدف دانش افزایی و افزایش مهارت دانشجویان و علاقه مندان به حوزه های المیپک فناوری و جذب آنان در شرکت های فناور و دانش بنیان برگزار می شود.

بوت‌کمپ تخصصی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی

این بوت‌کمپ در ۵ مسیر هوش مصنوعی، فرانت اند، PHP (Back-end)، Python/Django (Back-end) و مسیر مبانی/الگوریتم طراحی شده است. در این بوت‌کمپ بیش از ۲۰۰ نفر ثبت‌نام داشته‌ و شرکت‌کنندگان از اواخر مردادماه وارد این بوت‌کمپ شده و تا ابتدای آبان ماه به آموزش و یادگیری خواهند پرداخت.

بوت‌کمپ تخصصی امنیت سایبری

این بوت‌کمپ در ۶ مسیر Be BurpSuite Sifu، CEH، Hack with Kali، OWASP Top ۱۰، SANS ۴۶۰ Blue Team Fundamentals، Python for Pentesters طراحی شده است. بیش از ۵۰ شرکت کننده از اوایل شهریورماه وارد این بوت‌کمپ شده و تا انتهای مهرماه به آموزش و یادگیری خواهند پرداخت.

ثبت نام این بوت کمپ تا اول آبان ۱۴۰۳ ادامه دارد. ظرفیت این بوت کمپ محدود بوده و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام خود را نهایی کنند.

بوت‌کمپ تخصصی رباتیک و پهپاد

این بوت‌کمپ در ۸ مسیر Python Programming، آشنایی با لینوکس (Introduction to Linux)، مقدمه‌ای بر سیستم عامل ربات‌ها (ROS)، پردازش تصویر دیجیتال مقدماتی و بینایی ماشین، مقدمه‌ای بر پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل، مقدمه‌ای بر سیستم‌های هوشمند، مقدمه‌ای بر هدایت و ناوبری ربات‌های پرنده و مقدمه‌ای بر خودروهای خودران طراحی شده است.

شرکت‌کنندگان در این بوت کمپ از اوایل شهریورماه وارد این بوت‌کمپ شده و تا انتهای مهرماه به آموزش و یادگیری خواهند پرداخت. ثبت نام برای حضور در این بوت کمپ(با ظرفیت محدود) تا ۱ مهرماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، اولین دوره المپیک فناوری به همت پارک فناوری پردیس آبان ۱۴۰۳ در این پارک برگزار می شود. بوت کمپ های تخصصی این ریداد نیز با هدف افزایش دانش و مهرات شرکت کنندگان برگزار می شود.

علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام و حضور در این بوت‌کمپ‌ها می‌توانند از طریق آدرس سایت Olympics.tech اقدام نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحات اجتماعی المپیک فناوری ۲۰۲۴ را به آدرس Olympics_tech دنبال نمایند.