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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۰۹

روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اعلام كرد :

خدمات ويژه شركت اتوبوسراني در تاسوعا و عاشوراي حسيني

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به مناسبت فرارسيدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني ، تسهيلات ويژه اي را به شركت كنندگان مراسم عزاداري ارائه مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در اين اطلاعيه آمده است: شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از روز شنبه مورخ 9/12/ 82  تا روز سه شنبه 12/12/82  از ساعت 30/19 الي 21و در روزتاسوعا و عاشوراي حسيني نيز از ساعت 9 تا 11 صبح ضمن ارائه سرويس هاي ويژه از ميادين امام خميني ، بازار دوم نازي آباد ، خراسان،  شهرري ، آذري ، آزادي ، صادقيه ، انقلاب اسلامي و ترمينال خاوران به سمت حرم مطهر،  مردم سوگوار را  پس از اتمام مراسم  عزاداري  دوباره به ميادين اصلي منتقل مي كند .  

همچنين مانند  سالهاي گذشته روزهاي دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 اسفند ماه سال جاري ، اتوبوس هاي برقي خيابانهاي  دماوند و هفده شهريور تا پايانه اين اتوبوس ها  به دليل عبور و تجمع دسته جات عزاداري تعطيل بوده و شهروندان تهراني مي توانند از ساير خطوط شركت واحد استفاده كنند .

 

کد مطلب 62438

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