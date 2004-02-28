خدمات ويژه شركت اتوبوسراني در تاسوعا و عاشوراي حسيني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در اين اطلاعيه آمده است: شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از روز شنبه مورخ 9/12/ 82 تا روز سه شنبه 12/12/82 از ساعت 30/19 الي 21و در روزتاسوعا و عاشوراي حسيني نيز از ساعت 9 تا 11 صبح ضمن ارائه سرويس هاي ويژه از ميادين امام خميني ، بازار دوم نازي آباد ، خراسان، شهرري ، آذري ، آزادي ، صادقيه ، انقلاب اسلامي و ترمينال خاوران به سمت حرم مطهر، مردم سوگوار را پس از اتمام مراسم عزاداري دوباره به ميادين اصلي منتقل مي كند .

همچنين مانند سالهاي گذشته روزهاي دوشنبه و سه شنبه 11 و 12 اسفند ماه سال جاري ، اتوبوس هاي برقي خيابانهاي دماوند و هفده شهريور تا پايانه اين اتوبوس ها به دليل عبور و تجمع دسته جات عزاداري تعطيل بوده و شهروندان تهراني مي توانند از ساير خطوط شركت واحد استفاده كنند .