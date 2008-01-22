به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آشنایی دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در بنگلادش با ادبیات غنی فارسی درباره امام حسین (ع)، ترکیب بند بلند و ماندگار محتشم کاشانی به صورت منظوم ترجمه و در شمارگان 10 هزار نسخه چاپ و منتشر شده است .

این ترکیب بند توسط محمد عبدالقدوس به نثر روان ترجمه و سپس توسط عبدالمقیت چودوری از ادبا و شاعران معاصر بنگالی زبان به صورت نظم درآمده است.



این ترکیب بند در دو ماه‌نامه نیوزلتر بزرگسالان ارگان رایزنی فرهنگی ایران در بنگلادش چاپ و در سراسر بنگلادش منتشر‌شد.

محتشم کاشانی از شاعران قرن دهم هجری است و سال فوت وی را 996 هجری قمری نوشته اند. نام وی مولانا کمال الدین کاشانی، متخلص به محتشم است. همزمان با شاه طهماسب اول صفوی می زیست . وی سرودن شعر در قالب های متداول را آزمود ودر غزل طبع طربناکی دارد. اما عمده شهرت و اشتهار شاعر به اشعار دیگر نیست بلکه محتشم احتشام خود را در نزد عامی و عالم مدیون ترکیب بندی است که در رثای شهیدان کربلا به ویژه سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) سروده است .

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند

گویا عزای اشرف اولاد آدم است

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

پروردهی کنار رسول خدا حسین

دوازده بند ترکیب وی از زمان سرایش تا به اکنون و تا آینده ای که به ابدیت می پیوندد، زمزمه روز و شبان تمام دل سوختگان در عزای حسین و یاران و خاندانش خواهد بود . ظرافت طبع شاعر و رقت عاطفه سیال در شعر چنان دقیق و موثر است که در زمان حیات سراینده ، الگو شد و شاعران و مرثیه سرایان بسیاری تلاش کردند به تتبع از آن بپردازند . اما حقیقت است که متتابعان بسنده کرده اند که بر پله دوم به بعد جا خوش کنند . گرچه فاصله پلکان اول و دوم نیز کم نیست .

