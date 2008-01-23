جسد ستاره جوان هالیوود در نیویورک پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز به نقل از پل براون سخنگوی پلیس اعلام کرد یکی از خدمتکاران جنازه بازیگر 28 ساله زاده استرالیا را در حالی پیدا کرد که با صورت پائین روی تخت خواب خود افتاده بود. علت مرگ او هنوز مشخص نیست، اما احتمالا مصرف بیش از حد دارو باعث مرگ لجر شده است.





براون گفت: "ما احتمال مصرف بیش از حد دارو را بررسی می‌کنیم. نزدیک تخت او چند قرص از جمله قرص‌های خواب‌آور پیدا شده است." خدمتکار خانه ساعت 3:26 به اتاق لجر رفته بود که یک قرار ملاقات را یادآوری کند. مل گیبسن که در فیلم سال 2000 "میهن‌پرست" نقش پدر لجر را بازی کرده بود، ضمن ابراز همدردی با خانواده او گفت: "به او امید زیادی داشتم. از دست دادن او در این سن بسیار تراژیک است."

لجر برای فیلم سال 2005 "کوهستان بروکبک" به کارگردانی آنگ لی نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد بود، اما جایزه آن سال به فیلیپ سیمور هافمن برای فیلم "کاپوتی" رسید. لجر آن سال برای نقش خود در "کوهستان بروکبک" جایزه حلقه منتقدان فیلم نیویورک را از آن خود کرد.

لجر سال گذشته از همسر خود میشل ویلیامز که در "کوهستان بروکبک" نیز نقش همسر او را بازی کرد جدا شد. آنها یک دختر دو ساله به نام ماتیلدا دارند. لجر نوامبر گذشته گفت برای مرگ آماده است، برای اینکه می‌تواند در وجود بچه‌اش زندگی کند. او به هفته‌نامه "تاچ" گفت: "بچه‌دار شدن همه چیز زندگی شما را تغییر می‌دهد و البته بهتر می‌کند. باید از خودتان بگذرید، اما آنچه در مقابل به دست می‌آورید، بسیار بیشتر از آن چیزی است که فدا کرده‌اید."

جنازه لجر حدود سه ساعت پس از پیدا شدن با برانکارد و در حالی که درون یک کیسه سیاه قرار داشت از طبقه پنجم آپارتمانش در محله سوهو برای انجام تحقیقات بیشتر به سردخانه منتقل شد. بیرون ساختمان جمعیتی حدود 200 نفر و 75 گزارشگر حضور داشتند.

او که متولد سال 1979 در پرث استرالیا بود از اوایل دهه 1990 وارد دنیای تلویزیون و سینما شد. "داستان یک شوالیه" (2001)، "ضیافت اهریمن" (2001)، "چهار پر" (2002)، "ند کلی" (2003)؛ "برادران گریم" (2005) و "کازانوا" (2005) از فیلم‌های مطرح لجر است. او سال گذشته میلادی فیلم "من اینجا نیستم" درباره باب دیلن را روی پرده داشت.