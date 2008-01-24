سرفصل های اولویت برنامه پنجم توسعه در مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت، صبح پنچ شنبه در پانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در محل فرمانداری جویبار اظهار داشت: کشاورزی، صنایع تبدیلی، توریسم و گردشگری، اولویتهای اساسی این برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: سرعت توسعه در بخشهای فوق در برنامه پنجم در استان رو به فزونی خواهد رفت و افق های اساسی پیشرفت و تولید اشتغال در استان حادث خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به استعداد نهفته کشاورزی شهرستان جویبار تصریح کرد: جوانان جویباری هم در عرصه قهرمانی و پهلوانی و هم در تاریخ دفاع مقدس از خود برکات و رشادت های بسیاری در جامعه برجای گذاشتند.

شفقت با بیان اینکه اقتصاد توانمند و پویایی در شهرستان جویبار حاکم است یادآور شد: کمترین بیکاران استان در این شهرستان سکونت دارند.

این مسئول با بیان اینکه حاصلخیزی جویبار زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی، کشاورزی و صنایع تبدیلی را در شهرستان به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: تکلیف احداث پایانه گل و گیاه شهرستان که از مصوبات دولت است باید هر چه سریعتر مشخص شود.

استاندار مازندران با تاکید بر ایجاد صنایع بازیافت در شهرستان چویبار اظهار داشت: بیشترین سرانه سالنهای ورزشی استان در شهرهای جویبار و گلوگاه پراکنده است.

به گفته وی، تعداد واحدهای صنعتی استان در پنج سال گذشته حدود 760 واحد بوده که این میزان تنها در دو سال گذشته به 800 واحد رسیده است.

رئیس کارگروه صنعت و معدن مازندران افزود: طی دو سال گذشته 256 واحد صنعتی در استان افتتاح شده که این میزان در پنج سال گذشته 213 واحد اعلام شده بود.

استاندار مازندران اظهار داشت: رشد صنایع و شهرکهای صنعتی در دو سال گذشته چشمگیر بوده و میزان سرمایه گذاری صنعت در استان در دولت نهم را 20 میلیارد و 850 میلیون تومان برآورد کرد.

شفقت ادامه داد: تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از دو هزار هکتار از اراضی استان برای توسعه صنایع و واحدهای صنعتی در اختیار صاجبان صنایع و سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر آماده سازی ساحل دریا برای تابستان 87 تا پایان سال جاری عنوان کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه، 60 پروژه با اعتباری معادل 131 میلیارد و 720 میلیون تومان در شهرستان جویبار سرمایه گذاری و هزینه خواهد شد.