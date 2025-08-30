مازندران به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسینی جو شامگاه شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۷۶ پروژه شاخص بخش کشاورزی مازندران که روز شنبه در سالن شالیکوبی فوق‌مدرن برکت آمل برگزار شد، حسینی‌جو معاون سیاسی استانداری مازندران با اشاره به تحولات چشمگیر استان در یک سال گذشته گفت: استان مازندران به کارگاه سازندگی تبدیل شده است و اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف با تلاش دولت و همراهی مردم به نتیجه رسیده است.

وی افزود: تنها در یک سال اخیر، ۴۴۹ هزار میلیارد تومان پروژه در استان به بهره‌برداری رسیده که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن در هفته دولت اجرایی شده است. این حجم از فعالیت‌ها نشان‌دهنده تلاش جمعی مسئولان و پشتیبانی مردم در مسیر توسعه استان است.

حسینی‌جو در ادامه گفت: سرمایه‌گذاران باید در استان با تسهیل امور روبه‌رو شوند، زیرا وظیفه دولت فراهم‌کردن شرایط امن برای سرمایه‌گذاری است. آینده استان مازندران تنها با همکاری همه دستگاه‌ها و تلاش مشترک برای رفع موانع تضمین می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: مازندران در بخش کشاورزی جایگاه ممتاز ملی دارد، اما برای حفظ و تداوم این جایگاه، سخنرانی‌ها کافی نیست و عمل و اقدام میدانی ضرورت دارد.