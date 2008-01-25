مخالفت قاطع پوتین با استقلال کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، ولادیمیر پوتین طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو پس از دیدار با مقامهای صربستان، گفت: "طی تبادل نظراتی که امروز انجام شدند، ما بار دیگر تاکید کردیم که روسیه قاطعانه مخالف اعلام یکجانبه استقلال کوزوو است".

به گفته وی، مردم صربستان می توانند یقین داشته باشند که روسیه دوست و شریکی قابل اطمینان برای آنان است.

کوزوو که بخشی از خاک صربستان است و هم اکنون از سوی سازمان ملل اداره می شود اعلام کرده است که درصدد اعلام استقلال یکجانبه است و این موضع پریشتینا مورد حمایت غرب به ویژه آمریکا نیز قرار گرفته است، اقدامی که روسیه و صربستان به شدت مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.

در همین ارتباط مقامهای عالیرتبه صربستان از جمله "بوریس تادیچ" رئیس جمهوری این کشور و "وجیسلاو کوشتونیتسا" نخست وزیر نیز در مذاکرات خود با پوتین، از روسیه به خاطر موضع اش در قبال عدم اجازه به اعطای یکجانبه استقلال به کوزوو تشکر نموده و تاکید کردند که برای صربستان این یک مسئله اصولی است.

تادیچ گفت: صربستان از موضع روسیه در قبال کوزوو تقدیر می کند، چرا که بلگراد بدون این موضع به دشواری می تواند از منافع خود در قبال کوزوو دفاع کند.

وی درعین حال اعلام کرد که کشورش حقیقتا از منافع خود در خصوص کوزوو با تکیه به قوانین بین المللی دفاع خواهد کرد.

تادیچ ضمن تاکید بر نزدیکی ملت دو روسیه و صربستان، افزود: من مطمئنم که نزدیکی ملل و زبان دو کشور نیز به تعمیق روابط میان ما کمک می کند.

در این دیدار و درادامه رئیس جمهور روسیه نیز اعلام کرد که سند همکاری میان روسیه و صربستان در زمینه انرژی نفت و گاز که بعد از مذاکرات امروز در کرملین به امضا رسید برای هر دو کشور حائز اهمیت بوده و اجازه می دهد که روابط تجاری-اقتصادی توسعه یابند.

پوتین خطاب به تادیچ گفت: سفر شما به مسکو با توجه به این دوران سخت سیاسی حاکی از آن است که این مسئله برای روسیه و صربستان حائز اهمیت است.

تادیچ به نوبه خود تاکید کرد که توافقنامه امروز در زمینه انرژی درهای جدیدی را به سوی همکاری می گشاید.

گفتنی است که روسیه بر آن است تا دو "جریان گاز جنوبی" از طریق صربستان و "جریان گاز شمالی" را از طریق لهستان به اروپا صادر کند.



مقام های روسیه بر این باورند که احداث خط لوله انتقال گاز "جریان جنوبی" از طریق صربستان که امروز در کرملین امضا شد این کشور را به یک مرکز مهم انتقال در سیستم گازی روسیه به اروپا مبدل می سازد و در مجموع به طور محسوسی باعث تحکیم امنیت انرژی خود صربستان در منطقه خواهد گردید.