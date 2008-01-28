تندروی ها و تحصن کار بسیار غلطی بود که باعث شکست مجلس ششم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در جریان بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگوی مشروح با خبرنگاران این خبرگزاری دیدگاه های خود را درباره مهمترین مسائل سیاسی روز از جمله انتخابات مجلس هشتم و مسائل مربوط به آن در جریان اصلاحات بیان کرد.

رسالت و مسئولیت های رسانه

کروبی در سخنان مقدماتی خود با بیان اینکه احزاب از طریق رسانه ها با مردم گفتگو می کنند، گفت: اگر رسانه ها تلاش نکنند که مطالبات و صدای کل جامعه را بشنوند و یا فضایی ایجاد شود که افراد در بیان عقاید خود احتیاط کنند ، این امرنگران کننده و خطرناک است.

دبیرکل حزب اعتماد ملی افزود: رسالت و مسئولیت مطبوعات و رسانه ها بسیار سنگین است چون باید هم قانون و هم منافع ملی را رعایت کنند. رسالت سنگین تر رسانه ها این است که به صورت شفاف و صحیح، اخبار و واقعیت ها را منعکس کند، تا هم مسئولان از آن استفاده کنند وهم مردم از این فضای شفاف بهره ببرند.





وی در مثالی تشریح کرد: در ایام حیات امام خمینی (ره)، پزشک ایشان توصیه کردند که نامه ها و اخبار منفی که باعث افزایش ضربان قلب امام می شود را به سمع ایشان نرسانیم. مدتی گذشت و امام احساس کردند که نامه و یا اخبار منفی به اطلاع ایشان نمی رسد، به همین علت از مرحوم حاج احمد آقا پرسیدند که چرا نامه های منفی را به دست ایشان نمی رسانند. حتی ایشان این تعبیر را داشتند که آیا این قدر اوضاع خوب است که هیچ کس اعتراض و گلایه ای نمی کند ، که احمد آقا نیز توضیح دادند که این امر با توصیه پزشک شما صورت گرفته است. امام نیز در پاسخ گفتند که یا اصلاً نامه ای به ایشان داده نشود و یا تمام نامه ها (شامل مثبت و منفی) به اطلاع ایشان رسانده شود.

م تأسفانه در جامعه ما ستایش و تملق و فضاسازی زیاد است. در حالی که خوب است در کنار عسل گاهی اوقات یک داروی تلخ نیز به افراد داده شود.

رئیس مجلس ششم با تأکید بر اینکه انتشار اخبار صحیح از سوی نشریات و رسانه های داخلی باعث کم توجهی مردم به رسانه های خارجی می شود، گفت: متأسفانه در جامعه ما ستایش و تملق و فضاسازی زیاد است. در حالی که خوب است در کنار عسل گاهی اوقات یک داروی تلخ نیز به افراد داده شود. البته در اطلاع رسانی باید منصفانه، شفاف و بدون غرض ورزی های کینه توزانه عمل شود.

رسانه ها بداخلاقی ها را برنتابند

دبیرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به حساسیت انتخابات مجلس هشتم، نقش رسانه ها در انتخابات ، گفت: رسانه ها باید از حقوق کسانی که به ناحق ردصلاحیت شده اند دفاع کنند. ضمن اینکه اگر به طور مثال بنده و دوستان من نیز در انتخابات بداخلاقی کردند به ما هم تذکر دهند.

این فعال سیاسی برجسته با تأکید بر اینکه رسانه ها در حضور پررنگ مردم در پای صندوق های رأی نقش بسیار موثری دارند، تصریح کرد: عدم شرکت در انتخابات هیچ مشکلی را حل نمی کند. مسئولان و نمایندگان نیز باید بدانند که این پست ها و مقام ها، امانتی است که یا باید تحویل دهد یا از او می گیرند.

رئیس مجلس ششم همچنین از تلاش های خبرگزاری مهر در راستای اطلاع رسانی شفاف ، منصفانه و دقیق تشکر و اظهار امیدواری کرد که این خبرگزاری در طول سالیان بعد نیز با پیشرفت های مضاعفی مواجه شود. کروبی در ادامه نشست خود با خبرنگاران خبرگزاری مهر به سئوالات آنها پاسخ گفت.

روند شکل گیری مجالس گذشته

وی در پاسخ به سئوالی درباره وجه تمایز مجلس ششم با مجلس هفتم به روند شکل گیری مجالس گذشته اشاره کرد و گفت: هر مجلسی یک نقطه قوت ها و یکسری نقاط ضعف ها دارد و در یک شرایط خاص به وجود می آید. به طور مثال در مجلس اول، مجاهدین خلق، روحانیون سنتی، بچه های انقلاب زمان شاه، اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها همه با هم حضور داشتند. بسیاری از روسای جمهور و وزرا از داخل این مجلس وارد کابینه شدند. طبیعی بود که این مجلس هم با یکسری نقاط ضعف نیز مواجه شود، چون نمایندگان آن کسانی بودند که یا از زندان آزاد شده بودند و یا از حوزه های علمیه به آن راه یافته بودند و کار حکومتی هم نکرده بودند.

دبیرکل حزب اعتماد ملی ادامه داد: مجلس دوم هم در شرایط خاص خود ایجاد شد که حتی امام (ره) نیز ناچار به برخورد با نمایندگان این مجلس شد. در انتخابات این مجلس روند بررسی صلاحیت ها اینگونه بود که گروه های سیاسی برای تعیین کاندیداها از داوطلبان نمایندگی می پرسیدند که آیا تو مهندس موسوی را قبول داری یا نه. یا در این مجلس اعتقاد بر این بود که فقط روحانیون فعال سیاسی هستند و دیگران باید از آنها تبعیت کنند و اگر در لیست آنها حضور نداشتند، نمی توانند به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند. این دقیقاً خلاف مسیر امام و انقلاب 57 بود.

وی با اشاره به مجلس سوم، گفت: این مجلس وقتی تشکیل شد آقای محتشمی پور، وزیر کشور بود و مسائلی نظیر تفکیک اسلام ناب و اسلام آمریکایی مطرح شد. در این مجلس ما شاهد اختلافات تند وزارت کشور و شورای نگهبان بودیم که امام ناچار به ورود به این مسئله شدند.

رئیس مجلس ششم تصریح کرد: مجلس چهارم با یک تحولات جدیدی شکل گرفت و در شرایط خاصی تشکیل شد. و آن اینکه برای اولین بار در آن ردصلاحیت های گسترده را شاهد بودیم. در انتخابات این مجلس 41 نفر از نمایندگان دوره سوم که هر کدام دارای سوابق طولانی در نمایندگی مجلس بودند ردصلاحیت شدند. ترکیب مجالس اول، دوم و سوم تلفیقی بودند اما در دوره چهارم در استان تهران یک لیست آن هم از جناح راست وارد مجلس شد.

کروبی تصریح کرد: در مجلس پنجم فضا بازتر بود . زمانی که کارگزاران در دولت ظهور کردند و کارهای اقتصادی خوبی در آن مجلس صورت گرفت.

به حرکت های تند و نسنجیده مجلس ششم اعتراض داشته و دارم

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه مجلس ششم در شرایط خاصی پس از ماجرای سال 76 روی کار آمد، گفت: مجلس ششم که بنده هم به برخی حرکت های تند انجام شده در آن اعتراض داشته و دارم، به لحاظ کارشناسی و کارهای اقتصادی خوب عمل کرد اما بحث های سیاسی و جمعی در مجلس ششم بحث های نسنجیده ای بود که نگذاشت کارهای خوب انجام شده در مسائل اقتصادی جلوه کند.



بنده به برخی حرکت های تند انجام شده در آن اعتراض داشته و دارم،.بحث های سیاسی و جمعی در مجلس ششم بحث های نسنجیده ای بود که نگذاشت کارهای خوب انجام شده در مسائل اقتصادی جلوه کند. دبیرکل حزب اعتماد ملی وی افزود: متأسفانه در مجلس ششم یک جمع قلیلی کارهای تند، نسنجیده و حساب نشده ای انجام دادند که به پای همه نمایندگان نوشته شد و بنده نیز در روزنامه اعتماد ملی به تفصیل این تندروی ها را البته با احتیاط تشریح کردم. البته نمی خواستم دیگر این مسئله بپردازم ولی از آنجا که شما سئوال کردید در این باره صحبت کردم و اکنون نیز بسیاری هزینه آن را می پردازنند .

ماجرا از همان انتخابات مجلس ششم آغاز می شود که حرکت هایی از سوی تندروها شروع شد که منجر به شکل گیری این قضایا شد زیرا در انتخابات مجلس ششم درباره بحث صلاحیت ها موفقیت های خوبی داشتیم ولی کارهای نسنجیده ای که برخی از تندروها انجام دادند باعث شد که حوادث تلخی رخ دهد و مقداری رای باطل شود و بخشی هم حذف شوند ؛ از سوی دیگر بخشی هم که وارد مجلس شدند به دنبال اتفاقاتی که در انتخابات روی داد از همان ابتدا دچار اختلافات شدند و همین باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در برخی موارد برای حفظ مصالح کشور وارد ماجرا شوند . اگر در مورد ردصلاحیت های مجلس هفتم، برخی نمایندگان مجلس ششم آنگونه عمل نمی کردند این مسئله تا حدود زیادی قابل حل بود.

دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: مجلس هفتم هم در شرایط خاصی روی کار آمد یعنی بیش از70 نفر از نمایندگان دوره ششم که کاندیدای مجلس هفتم بودند و نیز تعدادی از فعالان سیاسی را ردصلاحیت شدند و نهایتا در تهران یک لیست مطلقا از تهران وارد مجلس شد که البته آنها هم زحمت کشیدند.

وی یادآور شد: تجربه ثابت کرده است هر جناحی که قصد یکدست کردن ترکیب مجلس را داشت، در انجام امور محوله ناکام بوده است.

رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس به تعبیر امام (ره) باید در رأس امور باشد، گفت: امام همواره بر اهمیت مجلس تأکید می کرد. ضمن اینکه آغاز فعالیت های مبارزاتی امام در انجمن های ایالتی و ولایتی و نیز موضوع کاپیتولاسیون بود که ایشان معتقد بودند که مجلس جایگاه واقعی خود را از دست داده و فرمایشی شده است .

تحصن کار بسیار غلطی بود

کروبی با اشاره به موضوع ردصلاحیت برخی نمایندگان مجلس ششم که در دوره هفتم نیز ثبت نام کرده بودند، گفت: در انتخابات مجلس هفتم یک جمعی از سوی هیئت های نظارت رد صلاحیت کردند که پس از آن ما شاهد تحصن نمایندگان مجلس ششم بودیم. بنده نیز به دلیل اینکه ردصلاحیت ها گسترده بود ابتدا در تجمع آنها شرکت و ابراز همدردی کردم اما از اینجا کار غلط شروع شد که علیرغم اینکه رهبری نیز رعایت دقیق قانون را به شورای نگهبان متذکر شدند ، عده ای از نمایندگان تحصن کرده و آن را ادامه دادند.

این فعال سیاسی ادامه داد: متأسفانه ایستادن برخی نمایندگان مجلس ششم بر مسئله تحصن، کار را خراب کرد و درگیری را وارد فاز دیگری کرد که منجر به شکست شد . بنابراین ابتدای تحصن مجلس ششم یک حرکت اعتراضی قابل قبول بود اما تبدیل آن به تحصن و ادامه اش ، کاری غلط بود.

دبیرکل حزب اعتماد ملی آغاز تندروی در مجلس ششم را اصرار نمایندگان این مجلس بر تصویب قانون مطبوعات، عنوان کرد و گفت: بنده معتقدم اگر برخی نمایندگان در این مورد هم درست عمل می کردند قانون مطبوعات هم به شکل متعادلی اصلاح می شد اما متأسفانه سماجت کردند و در نهایت حکم حکومتی صادر شد.

وی در خصوص وجه تمایز مجلس ششم با مجلس هفتم گفت: مجلس ششم در یک فضای باز آنچنانی شکل گرفت اما مجلس هفتم در فضایی روی کار آمد که عده زیادی ردصلاحیت شدند و البته برخی هم انتخابات را تحریم کرده بودند. بنده وارد این مسئله که کدام مجلس در کارهای عمرانی و اقتصادی بهتر عمل کرد نمی شوم هرچند که باید بگویم هر دو مجلس زحمت کشیده اند اما مجلس ششم کارهای خوبی انجام داد .

قسمت دوم این گفتگو فردا سه شنبه منتشر می شود.