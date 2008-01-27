به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جشنواره بین المللی فارابی که دیروز برگزار شد، از دایرة المعارف بزرگ اسلامی به عنوان مؤسسة پژوهشی فعال از سوی گروه "فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث" شایسته تقدیر شناخته شد.

در این مراسم مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی موفق به دریافت لوح تقدیر رئیس جمهور، لوح تقدیر یونسکو، لوح تقدیر ایسسکو، تندیس جشنواره فارابی، و جایزه نقدی شد.

لوح تقدیر توسط آقای احمدی نژاد به آقای موسوی بجنوردی رئیس مرکز اهداء شد.

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی در اسفند سال 1362 توسط کاظم موسوی بجنوردی تشکیل شد. هدف از تشکیل این مرکز نوشتن کتابهای مرجع مثل دائرة المعارفها و کتابهای معتبر علمی قابل استناد است.

ساختار علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی عبارت است از سر ویراستاری و سرپرستی علمی که به ‌عهده کاظم موسوی بجنوردی است و شورای عالی علمی که اکنون سی و هشت نفرند و دپارتمانهای فلسفه، کلام و فرق، علوم، جغرافیا، تاریخ، ادبیات فارسی و سایر ملل اسلامی غیرعرب، عرفان، ادبیات عرب، ایران‌شناسی، زبان‌شناسی، مردم‌شناسی، هنر و معماری، مفاهیم جدید و عناوین ویژه، ادیان، فقه و اصول فقه و علوم قرآنی و حدیث، حقوق، عناوین خاص، گزینش عناوین، ویرایش و چاپ، تشکیل پرونده‌های علمی، مدیریت کتابخانه، مدیریت کتابخانۀ دیجیتال، مدیریت بخش رایانه و خدمات نوین شامل می شود.

همچنین بخش ترجمه دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به زبان عربی و بخش ترجمه دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به زبان انگلیسی از دیگر بخشهای این مرکز است.

از طرحهای علمی در دست انجام این مرکز می توان به تألیف دائرة المعارف بزرگ اسلامی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، تألیف دانشنامۀ ایران، تاریخ جامع ایران، جغرافیای جامع ایران اشاره کرد.