شکار پرندگان به انتقال بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان می انجامد

حسن احمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، ضمن اشاره به اقدامات خوب کشورمان در کنترل کشور در برابر احتمال شیوع این بیماری افزود: رشد ویروس بیماری بسیار خطرناک آنفلوآنزای حاد پرندگان از بیماری های مخوف ایدز و هپاتیت برای جامعه جهانی تکان دهنده تر است .

وی تصریح کرد: تاکنون کمتر مشاهده شده که کشورها این اندازه همه توان خود را برای مهار یک بیماری به کار گیرند به گونه ای که در بعضی از کشورها ارتش به حال آماده باش درآمده و پرندگان را مانند یک نیروی متخاصم در هوا هدف قرار داده اند .

احمدپور اعلام کرد: به دلیل بارش برف سنگین اخیر در تمامی گستره استان و پدیده نادر یخ زدن سطح تالاب ها هزاران پرنده مهاجر خسته و گرسنه به جای فرود در تالاب ها به حاشیه رودخانه ها، شالیزارها، استخرهای پرورش ماهی و بافت مسکونی برای یافتن غذا واستراحت پناه آورده اند .

این مقام مسئول در شبکه سبز گیلان افزود: برابر پروتکل های بین المللی این پرندگان مهاجر به دلیل ارزش زیست محیطی و نقشی که در زنجیره حیات و تعادل اکولوژیکی دارند باید از سوی کشورهای میزبان مورد حفاظت و امنیت قرار گیرند .

وی با بیان اینکه امروز گیلانیان میزبان این مهمانان زیبا و با ارزش هستند، عنوان کرد: استقبال با گلوله های سربی و تفنگ رسم مهمانوازی نیست .

احمدپور بیان داشت: پرندگان مهاجر ممکن است حامل ویروس بسیار خطر ناک آنفلوآنزای حاد پرندگان باشند از این رو شکار، دستکاری و تماس با خون، مدفوع و تنفس پرنده هایی همچون چنگر، خوتکا، غاز وحشی، قو و گنجشک می تواند این بیماری را که بین انسان، دام، خوک وحشی و گراز مشترک است، منتقل کندد .

رئیس شبکه سبز گیلان با تاکید بر استمرار اقدامات خوب بهداشتی انجام شده تا کنون گفت: اکنون وظیفه همه آحاد جامعه است مسئولانه و با آگاهی با این مسئله برخورد کنند در غیر این صورت با یک پدیده غیر قابل جبران مواجه خواهند شد .

وی یادآورشد: شبکه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی و منابع طبیعی استان گیلان در نظر دارد با همراهی هنرمندان، خبرنگاران و سایر علاقمندان با تهیه چند تن دانه و غذا و پخش آن در بین پرندگان و سایر حیوانات به کمک آنها بشتابند .