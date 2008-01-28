عملیات اصلاح نژاد دام روستایی در نیشابور اجرا شد

علی دهباشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: طرح توسعه عملیات اصلاح نژاد دام روستایی نیشابور با بکارگیری 23 نفرکارشناس علوم دامی بیکار در مناطق روستایی با اعتباری هزار و 200 میلیون ریال شروع شد.

وی اظهار داشت: با همکاری شرکت های تعاونی و با حجم چهار هزار و500 راس دام سنگین در سطح روستاهای شهرستان، توسعه عملیات اصلاح نژاد دام روستایی در حال اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور هدف از اجرای این طرح را ساماندهی دامداریهای روستایی، ایجاد اشتغال، استفاده از تخصص کارشناسان و افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی دانست و عنوان کرد: مسائل رایج مربوط به تغذیه و مهندسی بهداشت جایگاه دام، افزایش کمیت و کیفیت شیر و گوشت، افزایش راندمان تولید از طریق دورگه گیری، ایجاد نژادهای خالص تر، اعمال روش های ثبت مشخصات و رکودگیری در دام های روستایی، بهبود مصرف خوراک دام و افزایش ضریب تبدیل، بکارگیری و تلفیق تخصص و تجربه در دامداری های روستایی از دیگر اهداف طرح است.