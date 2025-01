معرفی محصول نانویی در کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (COP)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، بیست و نهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (COP۲۹) در کشور آذربایجان برگزار شد. در این کنفرانس، اتاق بازرگانی ایران با اعزام هیئتی متشکل از کارشناسان بخش خصوصی حضور داشت و شرکت ساز پایدار الهیه (لینکران) نیز از جمله شرکت‌کنندگان در این کنفرانس بود.

شرکت دانش بنیان سازه پایدار الهیه (گروه صنعتی لینکران) به عنوان یکی از شرکت‌های نانویی در این کنفرانس حضور داشت و مقاله‌ای با عنوان Enhancing sustainable development through elastomeric insulation: a collaborative global approach to reducing Carbon Dioxide emissions and hindering climate change را در این کنفرانس ارائه کرد. شرکت سازه پایدار الهیه در این مقاله به ارائه روش‌های افزایش توسعه پایدار از طریق عایق الاستومری پرداخت و آن را به عنوان رویکردی برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و جلوگیری از تغییرات آب و هوایی معرفی کرد.

در حاشیه کنفرانس، این شرکت به معرفی عایق‌های حرارتی، برودتی و صوتی الاستومری، انواع عایق‌های الاستومری رولی حاوی نانومواد، سیستم‌های نگهدارنده تاسیسات و لرزه گیرهای مکانیکی پرداخت که با استقبال شرکت‌کنندگان کنفرانس مواجه شد.

لازم به ذکر است عایق‌های حرارتی رولی الاستومری بر پایه NBR/PVC حاوی اجزای نانومتری و عایق‌های حرارتی و صوتی لوله‌ای نانویی و با روکش آلومینیوم و محصولات بر پایه فوم منعطف پلیمری NBR/PVC، از جمله محصولات این شرکت است گواهی نانومقیاس را دریافت کرده‌اند.

عایق‌هایی که با فناوری نانو در این شرکت ساخته می‌شود، به دلیل بهره‌مندی از ساختار نانو، از انتقال حرارت، برودت و صوت به نحو مطلوبی جلوگیری کرده و به ذخیره‌سازی انرژی کمک قابل توجهی می‌کنند. متخصصان و صنعتگران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت گروه صنعتی لینکران (www.linkran.com) مراجعه کنند.