جزییات آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۴ روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ برگزار می شود.

دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت دروس و ضرایب و منابع آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۴ را برای اطلاع متقاضیان اعلام کرده است.

دروس و ضرایب و منابع آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۴

مراجع آزمون شامل henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods ۲۳th edition و Tietz textbook of laboratory medicine seventh edition part A. Sections ۱ and ۲ هستند.

همچنین طبق اعلام دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، فقط افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی پزشکی شامل: ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی (میکروب شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و خون شناسی (هماتولوژی) آزمایشگاهی و بانک خون دارای دکتری تخصصی (Ph.D) باشند، مجاز به شرکت در این آزمون هستند.

دانشجویان دکتری تخصصی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغ التحصیل شوند، مجاز به شرکت در این آزمون هستند و چنانچه پس از قبولی نتوانند مستندات مرتبط با فارغ التحصیلی را ارائه دهند قبولی آنها کان لم یکن تلقی می شود.

همچنین براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان آزمون ورودی علوم آزمایشگاهی ۱۴۰۴ باید توجه داشته باشند که با توجه به محدودیت زمان باقیمانده تا امتحان کلیه شرایط مانند سال قبل است و تغییرات در شرایط امتحان سال ۱۴۰۵ متعاقبا اعلام می شود.