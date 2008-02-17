کارگردان فیلم سینمایی "عروس آتش" درباره ساخت پروژه "سایه دریا" به خبرنگار مهر گفت: "احمد آرام حدود دو سال پیش این فیلمنامه را برای ساخت به من پیشنهاد داد، اما هنوز چیزی به طور قطع مشخص نیست. من از ایشان خواستم طرحی برای من از این فیلمنامه ارائه کند تا برای ساخت آن با چند تهیه‌کننده مذاکره کنم و امیدوارم به نتایج مطلوب برسم."

وی درباره شباهت "سایه دریا" با "عروس آتش" افزود: "فیلمنامه آرام درونمایه زنانه دارد و به بیان مصایب و سختی‌های زنان جنوب کشور در دل برخی باورهای غلط می‌پردازد. از این جهت "سایه دریا" با "عروس آتش" شباهت‌هایی دارد و به همین دلیل می‌تواند دوگانه‌ای برای این فیلم محسوب شود."

سینایی ادامه داد: "اگر شرایط ساخت فیلم فراهم شود با نظر احمد آرام سعی می‌کنیم شباهت‌های این دو فیلم را کمرنگتر کنیم تا به گونه‌ای دو فیلم مستقل تولید شود. در این فیلم مسائل زنان مورد توجه قرار می‌گیرد، اما این بار سعی می‌کنم با فضا و فرمی تازه به این موضوع وارد شوم. "سایه دریا" نیز مانند "عروس آتش" در جنوب کشور فیلمبرداری خواهد شد."

این کارگردان سینما با اشاره به ارتباط مخاطب با این فیلم گفت: "من همیشه فیلم خودم را می‌سازم. "عروس آتش" در زمان خود با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کرد. به همین دلیل بعد از آن برخی فکر می‌کردند من همان سینما را دنبال کنم. سپس "گفتگو با سایه" با وجود برخی مخالفت‌ها با مخاطب خاص خود ارتباط برقرار کرد و امیدوارم "سایه دریا" نیز با مخاطب ارتباط برقرار کند."

سینایی درباره ساخت پروژه سینمایی "دو روی یک سکه" نیز گفت: "برای ساخت این پروژه نیز مدتی است منتظرم. چندی پیش از ساخت این فیلم ناامید شدم، اما متوجه شدم پرونده در بنیاد سینمایی فارابی در حال پیگیری است. به هر حال اگر شرایط ساخت یکی از این دو فیلم به زودی فراهم شود، کار تولید را آغاز می‌کنیم."