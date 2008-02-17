مشاهداتی از تشییع اسطوره مقاومت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر ، بخشهای قابل توجه این نوشتار که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته شده، در پی می آید : « شب پنجشنبه خبر دادند که با هیئتی از نمایندگان مجلس به همراه وزیر امور خارجه آقای متکی جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر پاک شهید دلاور مقاومت اسلامی باید به بیروت برویم، به سرعت خود را آماده کردیم. در این هیئت علاوه بر اینجانب، آقای شیخ الاسلام و آقای بروجردی ( نماینده مجلس )، آقای محتشمی پور، دبیر کنفرانس بین المللی فلسطین، آقای اختری، دبیر مجمع اهل بیت و سفیر سابق ایران در سوریه و آقای محمدی، مدیر کل امور عربی وزارت خارجه و چند نفر دیگر نیز حضور داشتند.

در ساعات اولیه جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شرکت کردیم و پس از دریافت پیام ریاست مجلس شورای اسلامی به فرودگاه مهر آباد رفتیم. بعد از دو ساعت انتظار در فرودگاه پس از دریافت مجوز پرواز از سه کشور ترکیه، سوریه و لبنان بالاخره هواپیما ساعت 16/12 به طرف بیروت پرواز کرد زمان پرواز 2 ساعت و 40 دقیقه اعلام شد.

نماز جماعت ظهر را در نمازخانه کوچک هواپیما به امامت آقای اختری خواندیم و پس از عبور از فراز کشورهای ترکیه و سوریه و لبنان حدود ساعت 30/13 به وقت محلی در فرودگاه بیروت فرود آمدیم. زمان برای رسیدن به آغاز مراسم که ساعت 30/14 اعلام شده بود مناسب بود.

اندکی درباره اسطوره مقاومت



عماد مغنیه معروف به حاج رضوان از فرماندهان ارشد و بلند پایه حزب الله لبنان بود نام ایشان برای ما مثل خیلی از مردم ناشناخته بود، همچنان که نقش او در مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه هنوز ناشناخته و ناگفته است ، شهید مغنیه به دوری از رسانه ها شهرت داشت و به "مرد سایه" در مقاومت اسلامی لبنان شهرت داشت، هیچ عکسی از او منتشر نمی شد حتی پس از شهادت وی ابتدا عکس دوران جوانی وی منتشر شد.

وی مبارزه را از دوران نوجوانی آغاز کرده بود و به شاخه نظامی جنبش آزادی بخش فلسطین پیوسته بود و سپس در افواج مقاومت اسلامی ( جنبش امل) که از سوی امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران تاسیس گردیده بود نقش آفرین بوده است.

"عماد" دست پرورده شهید سید عباس موسوی بود در همین مراسم پدر شهید سید عباس موسوی که در کنار هم نشسته بودیم گفت او را سید عباس تربیت کرده بود و با تاسیس حزب الله به همراه سید حسن نصرالله و جمعی دیگر از همفکران خود به حزب الله منتقل شد و از فرماندهان ارشد جنبش حزب الله بوده است.

معروف است که 25 سال بوده رژیم صهیونیستی درصدد ترور او بوده و بارها از توطئه ترور ، جان سالم بدر برده بود و حتی برای ترور او 5 میلیون دلار جائزه تعیین کرده بودند. به هر حال نقش حاج رضوان در جنگ 33 روزه لبنان بسیار برجسته بود و رژیم اشغالگر قدس، انتقام شکست تاریخی و مفتضحانه خود را در ترور این فرمانده دلاور دنبال می کرد.

آنان که شهید حاج رضوان را می شناختند، می گویند وقتی ناگفته های جنگ لبنان ، گفته شود جایگاه و شخصیت او شناخته خواهد شد او مجاهدی مخلص، فرماندهی دلاور، آگاه و بیدار دل بود و نام او لرزه بر اندام افسران رژیم صهیونیستی می انداخت، رشادتها ، فداکاریهای این بزرگمرد جبهه و جهاد و اسطوره مقاومت اسلامی، باید به نسل جوان جهان اسلام معرفی شود تا الگوی جاودانه مقاومت، بیداری ، ایستادگی و رزم و جهاد و شهادت طلبی برای جوانان بیدار و انقلابی و مبارز باشد.

وی با جهاد و شهادت زیست مادرش می گوید : او منتظ چنین روزی و منتظر شهادت بود بر سر پیمانی که با شهیدان و رهبران مقاومت اسلامی بسته بود استوار ماند و بارها تا مرز شهادت پیش رفت و لحظه ای در این راه تردید نکرد و بالاخره بر سر همان پیمان، جانش را نثار اسلام و مقاومت اسلامی نمود و به عهد خود وفا کرد، آری : " من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه و منهم من قضی نخبه و منهم من ینتنظر و مابدلوا تبدیلا".

پیکر اسطوره مقاومت در حسینیه بزرگ سید الشهدا

از فرودگاه بیروت مستقیما به محل برگزاری مراسم تشییع پیکر گلگون کفن اسطوره مقاومت اسلامی مجتمع بزرگ سید الشهدا ( مجمع سید الشهدا) حرکت کردیم. این سالن بزرگ که در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت قرار دارد و محل اجتماعات پرشور و بزرگ و با شکوه حزب الله لبنان بوده و مراسم عزاداری عاشورا با حضور دبیر کل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله در این محل برگزار می گردد.

بارش باران آغاز شده بود، گویا این قطرات آمیخته با غم و حزن، عزت و ا فتخار بود غمی جانکاه در از دست دادن فرماندهی رشید و احساس عزت و افتخار بداشتن اسطوره جاودانه مقاومت، آری فضای خاصی در مراسم تشییع این شهید بزرگ ایجاد شده بود، خیلی ها آمده بودند. زن و مرد و کودک، عده ای خود را به داخل حسینیه رسانده بودند و عده زیادی در خیابانها و اطراف حسینیه منتظر پیکر پاک این فرمانده دلاور و الگوی جهاد و مقاومت بودند تا برای آخرین بار با او وداع کنند.

تاریخ لبنان و مقاومت اسلامی از او به عنوان اسطوره ایستادگی و مقاومت و جهاد در برابر اشغالگران و متجاوزان صهیونیستی نام خواهد برد و نام او در کنار دیگر شهیدان بزرگ این دیار، سید عباس موسوی و شیخ راغب حرب، جاودانه خواهد ماند.

در داخل مجمع سید الشهدا قرار گرفتیم. پدر شهید پرافتخار حزب الله لبنان در ردیف اول در میان رهبران حزب الله و علما نشسته بود و وارد شوندگان به او تسلیت می گفتند. او که همه پسرانش را در راه خدا داده بود و "عماد" آخرین و بزرگترین قربانی او بود چون کوه استوار در میان جمع نشسته بود.

مراسم با قرائت آیات " من المومنین رجال صدقوا ما عاهد والله علیه.... " آغاز شد و آیات آخر سوره فجر "یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه" پایان بخش قرائت بود که روحانیت خاصی را در جلسه ایجاد کرد.

پس از خیرمقدم گویی به حاضرین ، خصوصا به هیئت ایرانی که تنها هیئت رسمی در میان همه کشورهای اسلامی و عربی بود که در سطح وزیر خارجه و نمایندگان مجلس در مراسم شرکت کرده بودند، آقای متکی پشت تریبون قرار گرفت و پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران را برای حاضران قرائت کرد.

پس از قرائت پیام رئیس جمهور و سخنرانی کوتاه آقای متکی، همه جلسه و مردم که زیر باران و بیرون از مجتمع سید الشهدا اجتماع کرده بودند آغاز سخنرانی رهبر حزب الله را انتظار می کشیدند.

شعارهای انقلابی ، سرودهای حماسی ، فضای پرشوری را در مجتمع سید الشهدا ایجاد کرده بود. به جهت مسائل امنیتی، سید حسن نصرالله از طریق ویدیو کنفرانس با مردم سخن می گفت. به محض اینکه چهره مصمم او در صفحه تلویزیون آشکار شد مردم یکصدا بپا خاستند و شعار " لبیک یا نصرالله" سر دادند.

دبیرکل حزب الله پس از درخواست فاتحه به روح شهید عماد مغنیه سخنرانی قاطع و تاریخی خود را آغاز کرد و بارها در خلال سخنان پرشور و انقلابی اش مردم بر می خواستند و شعار لیک یا نصرالله سر می دادند.

وی نوید آغاز اضمحلال اسرائیل از صفحه روزگار را داد و با اشاره به سخنان بن گورین، موسس دولت نامشروع صهیونیستی که گفته بود اضمحلال و نابودی اسرائیل با شکست در اولین جنگ صورت خواهد گرفت، تاکید کرد که همانگونه که بن گوریون گفته اسرائیل با شکست در جنگ تابستان سال گذشته روند نابودی و اضمحلال خود را آغاز کرد.

سید حسن نصرالله در مهمترین بخش از سخنان خود گفت : عماد مغنیه در منطقه ای خارج از صحنه کارزاری که ما با صهیونیستها داریم و تا کنون شهدای زیادی را تقدیم کرده ایم شهید شده است از این رو ما حق مقدس خود می دانیم که از خود دفاع کنیم از این رو من به دوستان برای غافلگیر نشدن و به دشمنان تاکید می کنم که اگر می خواهید جنگ در این سطح از فراگیر باشد پس اینگونه باشد. امروز تنها یک کلمه می گویم ای صهیونیستها، اگر شما واقعا خواهان جنگ تمام عیار هستید، همه جهان بشنود ما هم آماده چنین جنگی هستیم.

در پی این سخنان دبیر کل حزب الله در مراسم تشییع فرمانده شجاع جنبش حزب الله وحشت سراسر آمریکا را فرا گرفت و نیروهای ویژه امنیتی برای محافظت از اماکن صهیونیستی به حالت آماده باش درآمدند.

در این سفر متن پیام دکتر حداد عادل خطاب به دبیر کل حزب الله نیز به قائم مقام حزب الله تحویل شد.

شرکت در مراسم تشییع جسم پاک شهیدی از تبار مجاهدان فی سبیل الله و مخلص و فداکار همچون عماد مغنیه، توفیقی افتخار آفرین است که امیدوارم با طرح چنین اسطوره جاودانه، الگوهای مناسبی برای نسل جوان معرفی کنیم.