  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۷

تولید الکل طبی از خرما توسط محققان ایرانی / تولید شیر هیدرولیک در کشور

تولید الکل طبی از خرما توسط محققان ایرانی / تولید شیر هیدرولیک در کشور

مدیر پارکها و مراکز رشد واحدهای فناوری اصفهان از تولید تولید شیرهای هیدرولیک مورد استفاده در صنعت نفت و تولید الکل طبی از خرما سازگار با محیط زیست خبر داد.

حمید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: این دستاوردها در مرحله صنعتی شدن هستند.

وی همچنین از تولید پلیمر پوششی مورد استفاده در صنعت چاپ توسط محققان ایرانی خبر داد و اضافه کرد : این شهرک همچنین برای اولین بار توانست پودر تاندیش تولید کند. این پودر برای مذاب کردن فولاد بکار می رود که ضمن تصفیه مذاب برای ریخته گری می تواند به عنوان لایه محافظ بر روی فولاد قرار گیرد و مانع از اکسید شدن آن می شود.

مدیر پارکها و مراکز رشد واحدهای فناوری اصفهان با اشاره به برگزاری نمایشگاه دایمی فناوری شهرک علم و فناوری اصفهان گفت : تاکنون 130 واحد در مرکز رشد اصفهان پذیرش شدند که از این تعداد 75 دستاورد تجاری شده ارائه شده که در این نمایشگاه عرضه شد.

مهدوی با بیان اینکه یکی از شرکتهای مستقر در شهرک موفق به دستیابی دانش فنی بازیابی "سربارهای فولاد" شدند، اظهار داشت: ضایعات فولاد تاکنون به دلیل هزینه بر بودن انبار می شدند اما محققان ایرانی موفق شدند با دستیابی به دانش فنی، ضایعات صنایع فولادی را بازیافت کنند.
 

کد مطلب 640723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها