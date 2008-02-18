تولید الکل طبی از خرما توسط محققان ایرانی / تولید شیر هیدرولیک در کشور

حمید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: این دستاوردها در مرحله صنعتی شدن هستند.

وی همچنین از تولید پلیمر پوششی مورد استفاده در صنعت چاپ توسط محققان ایرانی خبر داد و اضافه کرد : این شهرک همچنین برای اولین بار توانست پودر تاندیش تولید کند. این پودر برای مذاب کردن فولاد بکار می رود که ضمن تصفیه مذاب برای ریخته گری می تواند به عنوان لایه محافظ بر روی فولاد قرار گیرد و مانع از اکسید شدن آن می شود.

مدیر پارکها و مراکز رشد واحدهای فناوری اصفهان با اشاره به برگزاری نمایشگاه دایمی فناوری شهرک علم و فناوری اصفهان گفت : تاکنون 130 واحد در مرکز رشد اصفهان پذیرش شدند که از این تعداد 75 دستاورد تجاری شده ارائه شده که در این نمایشگاه عرضه شد.

مهدوی با بیان اینکه یکی از شرکتهای مستقر در شهرک موفق به دستیابی دانش فنی بازیابی "سربارهای فولاد" شدند، اظهار داشت: ضایعات فولاد تاکنون به دلیل هزینه بر بودن انبار می شدند اما محققان ایرانی موفق شدند با دستیابی به دانش فنی، ضایعات صنایع فولادی را بازیافت کنند.



