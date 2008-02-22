به گزارش خبرنگار مهر، درام رمانتیک "زندگی‌ام بدون من" محصول سال 2003 اسپانیا و کانادا و مدت زمان آن 106 دقیقه است. این فیلم را ایزابل کویست فیلمساز زن اسپانیایی کارگردانی کرده و در آن سارا پولی، آماندا پلامر، اسکات اسپیدمن و مارک روفالو نقش‌آفرینی کرده‌اند.





سارا پولی و مارک روفالو در صحنه‌ای از فیلم "زندگی‌ام بدون من"

داستان "زندگی‌ام بدون من" درباره زنی 23 ساله به نام آن است که ازدواج کرده و دو دختر دارد. وقتی پزشک آن به او می‌گوید سرطان دارد و دو ماه بیشتر زنده نیست، زندگی خانواده به هم می‌ریزد. آن تصمیم می‌گیرد در فرصت باقیمانده کارهای ناتمام خود را به پایان برساند.

کویست 48 ساله فیلمنامه این فیلم را بر مبنای کتابی نوشته نانسی کینسید نوشت. فیلم "زندگی‌ام بدون من" سال 2003 در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین نمایش داده شد. پولی برای این فیلم در سال 2004 جایزه بهترین بازیگر زن جوایز آکادمی سینما و تلویزیون کانادا را از آن خود کرد.

اخیراً فیلم "مرثیه" به کارگردانی کویست با بازی بن کینگزلی و پنه‌لوپه کروز در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین 58 نمایش داده شد.