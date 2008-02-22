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۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

سالارکیا در گفتگو با مهر:

35 درصد زندانیان استان تهران از مرخصی نوروزی محروم هستند

35 درصد زندانیان استان تهران از مرخصی نوروزی محروم هستند

معاون دادستان تهران در امور زندانها گفت: 35 درصد از زندانیان استان تهران به دلیل جرایمی مرتبط با بر هم زدن نظم عمومی، طی تعطیلات نوروز در زندان بسر خواهند برد و از مرخصی محروم هستند.

محوود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق سالهای گذشته از اعطای مرخصی به بخشی از زندانیان با جرایم کلاهبرداری، سرقت و آنان که سابقه بر هم زدن نظم عمومی را دارند، خودداری می شود.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: زندانیان با جرایم خطرناک از 15 اسفند تا 20 اسفند ماه اجازه خروج از زندان را نخواهند داشت و فقط با مرخصی زندانیان مالی (مهریه، دیه) موافقت خواهد شد.

سالارکیا خاطر نشان کرد: مردم از بابت خطر سرقت منازل خود در ایام نوروز نگران نباشند و اطمینان داشته باشند که سارقان و زندانیان با جرایم خطرناک طی ایام نوروز در زندان بسر خواهند برد.

کد مطلب 642968

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