35 درصد زندانیان استان تهران از مرخصی نوروزی محروم هستند

محوود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق سالهای گذشته از اعطای مرخصی به بخشی از زندانیان با جرایم کلاهبرداری، سرقت و آنان که سابقه بر هم زدن نظم عمومی را دارند، خودداری می شود.

معاون دادستان تهران در امور زندانها تصریح کرد: زندانیان با جرایم خطرناک از 15 اسفند تا 20 اسفند ماه اجازه خروج از زندان را نخواهند داشت و فقط با مرخصی زندانیان مالی (مهریه، دیه) موافقت خواهد شد.

سالارکیا خاطر نشان کرد: مردم از بابت خطر سرقت منازل خود در ایام نوروز نگران نباشند و اطمینان داشته باشند که سارقان و زندانیان با جرایم خطرناک طی ایام نوروز در زندان بسر خواهند برد.