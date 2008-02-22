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۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

واحدهای صنعتی 17 میلیارد ریال به شرکت توزیع برق استان همدان بدهکارند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع ‌انسانی استاندار همدان گفت: واحد های صنعتی 17 میلیارد ریال به شرکت توزیع برق استان همدان بدهکارند و باید پرداخت بدهی های دستگاه های دولتی و واحدهای تجاری و صنعتی به شرکت توزیع برق استان همدان در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد ناصر نیکبخت، شب گذشته در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه شرکت برق برای ادامه فعالیت و توسعه در بخشهای مختلف نیازمند دریافت مطالبات خود از واحدهای صنعتی است، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی روستاهای بالای پنج خانوار استان همدان از نعمت برق بهره ‌مند هستند.

وی میزان بدهی برآورد شده واحدهای صنعتی به شرکت برق استان همدان را 17 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: هفت درصد از مشترکان برق در استان همدان را صنعتگران تشکیل می دهند و ۱۶درصد برق استان را مصرف می‌کنند.

نیکبخت با تاکید بر برقدار کردن چاه های کشاورزی، اظهار داشت: در سال جاری ۴۲۰حلقه چاه کشاورزی در استان همدان برقدار شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع ‌انسانی استاندار از تحقق ۷۵درصد تعهدات شرکت برق همدان در سفر رئیس جمهور به استان در بخش تبدیل شبکه‌ های هوایی به زمینی خبر داد و یادآور شد: از محل تعهدات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به همدان تاکنون ۱۸۶گلزار شهدا روشن شده است.

نیکبخت خاطرنشان کرد: در دولت نهم تحول عظیمی در بخش توسعه برق انجام شده است.

کد مطلب 643088

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