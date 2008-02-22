واحدهای صنعتی 17 میلیارد ریال به شرکت توزیع برق استان همدان بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد ناصر نیکبخت، شب گذشته در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه شرکت برق برای ادامه فعالیت و توسعه در بخشهای مختلف نیازمند دریافت مطالبات خود از واحدهای صنعتی است، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی روستاهای بالای پنج خانوار استان همدان از نعمت برق بهره ‌مند هستند .

وی میزان بدهی برآورد شده واحدهای صنعتی به شرکت برق استان همدان را 17 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: هفت درصد از مشترکان برق در استان همدان را صنعتگران تشکیل می دهند و ‪ ۱۶ ‬ درصد برق استان را مصرف می‌کنند.

نیکبخت با تاکید بر برقدار کردن چاه های کشاورزی، اظهار داشت: در سال جاری ‪ ۴۲۰ ‬ حلقه چاه کشاورزی در استان همدان برقدار شده است .

معاون پشتیبانی و توسعه منابع ‌انسانی استاندار از تحقق ‪ ۷۵ ‬ درصد تعهدات شرکت برق همدان در سفر رئیس جمهور به استان در بخش تبدیل شبکه‌ های هوایی به زمینی خبر داد و یادآور شد: از محل تعهدات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به همدان تاکنون ‪ ۱۸۶ ‬ گلزار شهدا روشن شده است .

نیکبخت خاطرنشان کرد: در دولت نهم تحول عظیمی در بخش توسعه برق انجام شده است.