ایستادگی ایران بعد فنی و حقوقی را بر رویکردهای ابزاری و سیاسی پیروز کرد

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به همه ابهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال فعالیت های هسته ای خود پاسخ داده است، گفت: پس از تفاهمی که بین ایران و آژانس انجام شد، کشور ما به تمامی سئوالات و ابهامات آژانس پاسخ گفت و به نظر می رسد این طرح یک تحول جدی در رویکرد آژانس در بررسی پرونده هسته ای کشورمان ایجاد کند.

وی با بیان اینکه تاکنون مذاکرات هدفمند و خوبی بین کشورمان و آژانس انجام شده ، به دو گزارش اخیر البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: گزارش های سپتامبر و نوامبر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان تا حدودی مثبت بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به سفر اخیر البرادعی به تهران و ملاقات وی با رهبر معظم انقلا ب، گفت: طبعاً سفر البرادعی به تهران و ملاقات وی با مقامات ارشد کشورمان و روشنگری که طی این ملاقات ها برای عالی ترین مقام اجرایی آژانس صورت گرفت در تصحیح رویکرد آژانس نسبت به فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران بسیار موثر بود.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از نوامبر 2007 که آخرین گزارش البرادعی منتشر شد تا به امروز اقدامات موثری در جهت تصحیح رویکرد آژانس در قبال فعالیت های هسته ای خود انجام داد و رایزنی های مثمرثمری نیز در این میان صورت گرفت.

جلالی با اشاره به گزارش مثبت امروز البرادعی که مبتنی بر کارشناسی و بازرسی های انجام شده مأموران آژانس از تأسیسات هسته ای کشورمان است، گفت: از نظر جمهوری اسلامی، آنچه که برای حل و فصل حقوقی و فنی موضوع هسته ای کشورمان لازم بوده، انجام شده است. ما امیدواریم رویکرد منصفانه و کارشناسانه آژانس در این گزارش یک تحول جدیدی در موضوع هسته ای ایران ایجاد کند.

وی اظهارات اخیر البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تحت فشار بودنش و نیز شنود مکالماتش را بسیار نگران کننده عنوان کرد و گفت: این موضوع نشانگر آن است که رویکرد سیاسی بر پرونده هسته ای ایران عمدتاً بر رویکرد فنی و کارشناسی این موضوع غلبه داشته و با کمال تأسف همین غلبه رویکرد سیاسی و فشارهای قدرت بزرگ، پرونده هسته ای ما را از مسیر فنی و حقوقی خود خارج و به وادی چالش سیاسی انداخته است.

نماینده شاهرود اظهار امیدواری کرد که گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران غلبه بعد فنی و حقوقی پرونده بر بعد سیاسی آن را فراهم کند و پرونده هسته ای کشورمان به آژانس بازگردانده شود.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: اساساً ماندن پرونده هسته ای ما در شورای امنیت سازمان ملل موضوعیتی ندارد و این فقط فشار سیاسی است که موجب ماندن پرونده در شورای امنیت شده است. زمانی که پرونده ای در چارچوب های فنی و حقوقی کاملاً قابل حل و فصل است توجیهی ندارد که پرونده در شورای امنیت سازمان ملل باقی بماند.