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۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۷

چین استفاده از هرگونه امکانات خارج از دهکده بازیها را ممنوع کرد

چین استفاده از هرگونه امکانات خارج از دهکده بازیها را ممنوع کرد

در پی اعلام مسئولان ورزش آمریکا مبنی برایجاد یک اردوگاه تمرینی ویژه خارج از دهکده بازیهای المپیک، یک مقام اجرایی المپیک تاکید کرد: هیچ تیمی حق استفاده از امکانات تمرینی و رفاهی خارج از دهکده بازیها را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امورتغذیه و رفاه تشکیلات بازیهای المپیک اظهار داشت : درطول بازیهای المپیک هیچ ورزشکاری حق استفاده امکانات تمرینی و مواد غذایی و نوشیدنی خارج از دهکده بازیها را ندارد و این مقررات مطابق قوانین برگزاری بازیهای المپیک اتخاذ شده است .

وی اضافه کرد : پیش بینی های لازم برای در اختیار قراردادن سالن های تمرین و امکانات رفاهی و تغذیه ای برای تیم ها و ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای المپیک انجام شده و نیازی به استفاده از امکانات خارج از دهکده بازیها نیست .

این مقام مسئول بازیهای المپیک تصریح کرد : کلیه این اقدامات به منظورتضمین سلامت و امنیت ورزشکاران المپیک اتخاذ شده است .

" شیانگ پینگ " معاون اداره خدمات بازیهای المپیک نیز اظهار داشت : بازیهای المپیک دوره های گذشته نیز شامل این مقررات بوده و کلیه کشورهای شرکت کننده با این مقررات آشنایی دارند .  

وی گفت : اگر ورزشکاری قصد دارد داروهای شخصی دراین رقابت‌ها به همراه داشته باشد ، باید این موضوع را قبلا به اطلاع نهادهای برگزار کننده بازیها برساند .

" شیانگ پینگ " در خصوص تصمیم هیئت ورزشی آمریکا برای ایجاد یک اردوگاه تمرینی خارج از دهکده بازیهای المپیک گفت : متاسفیم که آمریکا نمی ‌خواهد با دیگر هیئت‌های ورزشی در یک مکان باشد و این برخلاف منشوربازیهای المپیک است . 

کد مطلب 643150

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