چین استفاده از هرگونه امکانات خارج از دهکده بازیها را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امورتغذیه و رفاه تشکیلات بازیهای المپیک اظهار داشت : درطول بازیهای المپیک هیچ ورزشکاری حق استفاده امکانات تمرینی و مواد غذایی و نوشیدنی خارج از دهکده بازیها را ندارد و این مقررات مطابق قوانین برگزاری بازیهای المپیک اتخاذ شده است .

وی اضافه کرد : پیش بینی های لازم برای در اختیار قراردادن سالن های تمرین و امکانات رفاهی و تغذیه ای برای تیم ها و ورزشکاران شرکت کننده در بازیهای المپیک انجام شده و نیازی به استفاده از امکانات خارج از دهکده بازیها نیست .

این مقام مسئول بازیهای المپیک تصریح کرد : کلیه این اقدامات به منظورتضمین سلامت و امنیت ورزشکاران المپیک اتخاذ شده است .

" شیانگ پینگ " معاون اداره خدمات بازیهای المپیک نیز اظهار داشت : بازیهای المپیک دوره های گذشته نیز شامل این مقررات بوده و کلیه کشورهای شرکت کننده با این مقررات آشنایی دارند .

وی گفت : اگر ورزشکاری قصد دارد داروهای شخصی دراین رقابت‌ها به همراه داشته باشد ، باید این موضوع را قبلا به اطلاع نهادهای برگزار کننده بازیها برساند .

" شیانگ پینگ " در خصوص تصمیم هیئت ورزشی آمریکا برای ایجاد یک اردوگاه تمرینی خارج از دهکده بازیهای المپیک گفت : متاسفیم که آمریکا نمی ‌خواهد با دیگر هیئت‌های ورزشی در یک مکان باشد و این برخلاف منشوربازیهای المپیک است .