پیکان چاره ای جز تسلیم نداشت / دوازده نفره بازی می کنیم

سرمربی تیم والیبال سایپا درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: برروی تک تک نقطه ضعف های پیکان کار کرده بودیم. اصلا طی هفته های اخیر ترکیب پیکان و نوع بازی آنها را در جریان تمرینات خود بازسازی می کردیم و بر اساس آن برای امتیازگیری از این تیم برنامه ریزی کردیم.

صائبی که از ابتدای نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور به جای حمید موحدی در راس تیم سایپا قرار گرفت، خاطرنشان کرد: از زمانی که تیم را تحویل گرفتم بازیکنان را وادار کردم همزمان در دو جبهه بجنگند. آنها نباید شکست می خوردند ضمن اینکه برای جبران فاصله با پیکان باید پیروزی های خود را با حداکثر امتیاز به دست می آوردند.

وی افزود: وقتی اختیار تیم را به دست گرفتم با 3 شکست و 18 گیم باخته در رده چهارم جدول بودیم در حالیکه این جایگاه اصلا شایسته بازیکنان توانمند سایپا نبود به همین دلیل علاوه بر انگیزه، تغییرات زیادی در بین بازیکنان ایجاد کردم تا از آن شرایط دور شوند.

سرمربی تیم سایپا تصریح کرد: یکی از کارهای اساسی میدان دادن به بازیکنان ذخیره بود که باعث ایجاد رقابت سالم دربین تمام اعضای تیم شد. در دور رفت تیم سایپا تنها 6 بازیکن آماده در اختیار داشت و تنها با آنها می توانست بازی کند در حالیکه ما الان ترکیب کاملایکدستی داریم و می توانیم 12 نفره بازی کنیم زیرا هر بازیکن یک جایگزین در حد خود و حتی بالاتر دارد.

صائبی تاکید کرد: با پیروزی برابر پیکان امید زیادی نسبت به قهرمانی پیدا کردیم به خصوص اینکه بازی های راحتی در پیش رو داریم در حالیکه پیکان یک بازی تقریبا سخت با پگاه دارد. قدر موقعیت خود را می دانیم و برای بهترین استفاده از آن تلاش می کنیم.

چهارشنبه شب هفته گذشته تیم سایپا تهران در هفته بیست و دوم رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه 3 بر صفر مقابل پیکان صدرنشین مسابقات به برتری دست یافت.