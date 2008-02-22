چاپ فصلنامه "اشپکتروم ایران" در آلمان از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معرفی این شماره آمده است: شاید توقف چاپ یک ساله و انتشار این مجله به صورت الکترونیکی موجب شد که ما نیز از وجود خوانندگان و دوستداران این مجله از اقصی نقاط جهان پی ببریم. برایمان جالب بود که فهمیدیم مجله آلمانی زبان اشپکتروم ایران علاوه بر کشورهای آلمانی زبان مثل اتریش و سوئیس هوادارانی از دانشگاه های مختلف آمریکا از جمله هاروارد، کانادا، استرالیا، چین و ژاپن دارد. این موضوع انگیزه چاپ مجدد فصلنامه اشپکتروم ایران را دو چندان نمود. بر آن شدیم تا با نگرشی عمیق تر نسبت به محتوای آن از دانشمندان معاصر جهان استفاده کنیم. این بار قطع و رقع آن را چنان که شایسته دوستداران اشپکتروم ایران در اقصی نقاط جهان است نیز زیوری دگر بستیم تا مطبوع صبع اهل اندیشه و صاحب نظر اوفتد.

سردبیر این نشریه پروفسور همایون همتی استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در آلمان است که در این شماره از مطالب استادان و محققان برگزیده دانشگاه های مختلف جهان بهره برده است.

در این شماره می خوانیم: اسلام، پایه و بنای جامعه (پروفسور همایون همتی) نگرشی بر تحقیقات مذهبی به عمل آمده پیرامون کتب دینی (پروفسور یوهانس لنه مان) داستان «عید مسیح» در قرآن مجید (پروفسور کارل یوزف کوشل) دیالوگ فرهنگ و مذاهب (پروفسور اسلم سید) علوم اسلامی در تعامل با سیاست و فرهنگ (پروفسور هانس دایبر) و روند سکولاریسم و گالیله (پروفسور رضوان شنتورک)