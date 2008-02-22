پیروزی بایرن مونیخ و بایرلورکوزن / آتلتیکو مادرید و ویارئال حذف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ که در بازی رفت با نتیجه تساوی 2 بر2 مقابل آبردین اسکاتلند متوقف شده بود، شب گذشته در آلیانتس آره نا با 5 گل حریف خود را در هم کوبید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

در بین تیم های برتر بازیهای شب گذشته بهترین نتیجه را تیم های بولتون و سنت پترزبورگ روسیه کسب کردند که موفق به حذف تیم های آتلتیکو مادرید و ویارئال اسپانیا شدند.

نتایج دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* بایرلورکون 5 - گالاتاسرای یک

گلها: سرگئی باربارز (11و22)، استفان کسلینگ (13) کریم حقی (55) و برند اشنایدر (60 - پنالتی) برای بایرلورکوزن و احمد باروسو (87 - پنالتی)

- بایرلورکوزن در مجموع با نتیجه 5 بریک پیروزشد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* هامبورگ صفر - زوریخ صفر

- هامبورگ در مجموع به برتری 3 بریک رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* اسپارتاک مسکو 2 - مارسی صفر

گلها: رومن پاولیوچنکو (39 و 85)

- مارسی در مجموع به برتری 3 بر2 رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* پاناتینایکوس یک - رنجرز یک

گلها: جیانیس گوماس (12) برای پاناتینایکوس و ناچو نوو (81) برای رنجرز

- رنجرز در مجموع به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* بایرن مونیخ 5 - آبردین یک

گلها: لوسیو (12)، دانیل فان بویتن (37)، لوکاس پودولسکی (71 و77) و مارک فان بومل (86) برای بایرن مونیخ و استیو لوول (84) برای آبردین

- بایرن مونیخ در مجموع به برتری 7 بر3 رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* ختافه 3 - آ ا ک آتن صفر

گلها: گرانرو استبان (45)، کازمین کونترا (82 - پنالتی) و نوبرگا براولیو (84)

- ختافه در مجموع 4 بریک پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* آتلتیکو مادرید صفر - بولتون صفر

- بولتون در مجموع به برتری یک برصفر رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* بوردو یک - اندرلشت یک

گلها: فرناندو کاوناگی (71) برای بوردو و توماس کاتل (34) برای اندرلشت

- اندرلشت در مجموع با نتیجه 3 بر2 به پیروزی رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* فیورنتینا 2 - روزنبرگ یک

گلها: فابیو لیورانی (38) و دانیله کاسیا (81) برای فیورنتینا و یوسف کانی (88) برای روزنبرگ

- فیورنتینا در مجموع با نتیجه 3 بریک به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* هلسینبورگ یک - آیندهوون 2

گلها: کاساتان (81) برای هلسینبورگ و میکا زونینفیلد (47) و دانکو لازوویچ (65) برای آیندهوون

- آیندهوون در مجموع با نتیجه 4 بریک به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* تاتنهام یک - اسلاویا پراگ یک

گلها: جیمی اوهارا (7) برای تاتنهام و ماتای کرایتشیچ (51) برای اسلاویا پراگ

- تاتنهام در مجموع با نتیجه 3 بر2 به پیروزی رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* ویارئال 2 - سنت پترزبورگ یک

گلها: گیلرمو فرانکو(75) و یان دال توماسون (90) برای ویا رئال و پاول پوگربن یاک (31) برای سنت پترزبورگ

- سنت پترزبورگ در مجموع به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* باسل صفر - اسپورتینگ لیسبون 3

گلها: برونو (2) داسیلو لیدسون (41 و 51)

- اسپورتینگ لیسبون در مجموع با نتیجه 5 برصفر به پیروزی رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* براگا صفر - وردربرمن یک

گل: ایوان کلاسنیچ (78)

- وردربرمن در مجموع به برتری 4 برصفر رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* اورتون 6 - بران یک

گلها: آیگبنی یاکوبو (36 ،54و72) آندرو توماس (41) مایکل آرتتا (70 و90) برای اورتون و آندریاس مون (60) برای بران

- اورتون در مجموع به برتری 8 بریک رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

* نورنبرگ 2 - بنفیکا 2

گلها: آنجلوس کاریستاس (59) و ایوان سائنکو (66) برای نورنبرگ و دی ماریا آنجل (89 و 90) برای بنفیکا

- بنفیکا در مجموع با نتیجه 3 بر2 به پیروزی رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.